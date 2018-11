Tóth Gabi: „Mintha engem nyúztak volna!”

Az énekesnő imádja az állatokat, neki kilenc kutya van a családjában, így számára is fontos volt, hogy csatlakozzon a Marquard Media Fur Free Company kampányához, mely a Nemzetközi Szőrmementes Péntek alkalmából újabb mérföldkőhöz érkezik. „Tizennégy éve aktívan részt veszek az állatvédelemben, nagyon fontos számomra a társadalmi szerepvállalás” – árulta el Tóth Gabi.

„Gyerekkorom óta, ha lehetőségem adódik nagyközönség előtt kiállni egy nemes ügyért, megteszem. Én az állatok jogaiért harcolok, szerintem ugyanúgy vannak nekik is, mint az embereknek, mert érző lények. A családunkban kilenc kutya van, de ha tehetnénk, többet is befogadnánk. Szerintem ez a kampány egy nagyon fontos közös ügy lehet, jobban össze tud fogni a társadalom.”

Tóth Gabi sajnos közvetlen környezetében találkozott állatkínzással. „Amikor csak tehettem, azonnal cselekedtem is a saját eszközeimmel. Még nagyon kicsit voltam, láttam, ahogy egy mezei nyulat megnyúznak. Nagyon negatív élmény volt. Kisgyerekként nekirontottam annak a felnőtt embernek, aki ezt tette. Annyira szenzitív vagyok, hogy együtt tudok lélegezni az állatokkal, átérzem, ha rosszul érzik magukat, szoronganak. Úgy éreztem, mintha engem nyúztak volna. Sokszor rémálmaimban is visszatér ez a pillanat” – idézi fel a szörnyű emléket az énekesnő. Most a Nemzetközi Szőrmementes Péntek alkalmából ő is különösen fontosnak tartotta, hogy felhívja az emberek figyelmét erre a problémára.