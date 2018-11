Stohl András a harmadik családalapításról mesél

Stohl András örömmel figyeli, ahogy kibontakozik előtte a lassan 11 éves Franciska és a 4 éves Bandika személyisége. A kisfiú most még úgy érzi, Pókember szeretne lenni felnőttkorában, Franci viszont már a színészet felé kacsingat és novellákat ír, ahogyan a színész mesélte a BEST magazinnak. Stohl ügyel is rá, hogy minél több szellemi értéket adjon át a gyerekeinek.

„Minden gyerekben van egy kis simliskedés – bennem is volt kölyökkoromban, és talán még később is –, de szeretném megtanítani nekik, hogy nincs értelme hazudni. Az igazság mindig kiderül. Akkor is érdemesebb az egyenes utat járni, ha egy konfliktushelyzet esetleg kellemetlenül alakul, mert ha az emberek őszinték egymással, mindenre lehet megoldást találni.”

Jó ránézni, kimondottan kellemes a társasága, rég láttuk ilyen kiegyensúlyozottnak. Nem véletlen: nemcsak a családjában, a magánéletében, hanem önmagában is igyekszik harmóniát teremteni. Erről az Álomutazók című mesemusical kapcsán mesélt a magazinnak, mert most úgy érzi, sok álma már valóra vált A legkedvesebb álmában a családja – négy gyereke két anyától született – a főszereplő, és az ezzel kapcsolatos vágyát is sikerült valóra váltania.

“Karácsonykor mindenki egy asztalnál ült, de idén ez már picit nehezebb lesz. Eddig Fóton ünnepeltünk Ancsiéknál, oda jött Luca és Rebeka is, hogy együtt tudjon lenni a négy gyerek. Most, hogy a párommal, Vicával már van otthonunk, még nem tudjuk, hol gyűlünk össze, de mindenképpen meg fogjuk oldani, hogy mindannyian együtt legyünk.”

Mostani párjával, Vicával sok mindenben változott az élete. “Gyakorlatilag a harmadik családalapításnál tartok. Nem feltétlenül a gyerekvállalásra gondolok, szerintem az még korai lenne. Nem vagyok biztos benne, hogy egy kis tesó érkezése jólesne a gyerekeimnek.”

Arról, hogyan tervezik a közös jövőt és milyen az élete, Stohl hosszasan mesélt a Bestnek: