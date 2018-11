Seherezádé 10 kilót zabált magára 6 hét alatt

View this post on Instagram

-15kg...Ha nekem és a csapatomnak sikerült ,neked miért ne menne?-)Bár már nem akarok olyan szálkás lenni mint a jobb oldali képen ,mégis újra és újra megtudnám csinálni.Akarattal elszántsággal és kitartással.Persze amellett ,hogy kialakítottam a tanultak alapján +saját tapasztalataimmal vegyítve egy olyan diétát amivel olvadnak le rólad a kilók szenvedés és sanyargatás nélkül az egy dolog ennek párosulnia kell a Te elszántságoddal és kitartásoddal..Motiváltság!A vággyal ,hogy mind testileg mind szellemileg sokkal jobb formába akarsz kerülni!Az egészségről nem is beszélve!Bár nem vagyok plasztikai sebész se varázsló hogy pár nap alatt eltűntessek hosszú hónapok alatt felszedett kilókat és rengeteg “mérget”a testedből...(páran úgy jelentkeznek,hogy ezt akarok enni meg azt és azt is akarom,hogy pár nap alatt tűnjenek el a plusz kilók vagy éppen legyen kerek fenekem..na ők az akik elbuknak )egy kis elszántsággal és akarattal gyors és tartható eredményeket tud elérni egy Shape csaj.Igen tudatosan kell táplálkozni,igen neked kell elkészíteni és igen bekell magadnak dobozolni de aki ennyit nem tud megtenni magáért és az egészségéért az magára vessen.Bár már közhely de !Minden fejben dől el!1Nem hiszek a lehetetlenben.Abban hiszek,hogy vannak kitartóbb és kevésbé kitartó emberek.Abban hiszek ,hogy a vendégeimet motiválnom kell minden erőmmel és a kis vagy lassú változást is értékelni.Bár én kevés vagyok ehhez egyedül ,kell hozzá a megfelelő partner is ,hiszen ugyanolyan fontos a diéta 2. Vagy 3. Fázisa mint az első és igen fontos a folyamatos kapcsolattartás.(hiszen én is küzdöttem a kilókkal és a tapasztalataimmal tudlak titeket motiválni )Én olyan típus vagyok akinek nehézkesen indult be a fogyás..a támogatás ,a bátorítás , a motiváció és a kedves szavak azok amik igazán segíthetnek egy nehezebb kezdeten átlendülni.Igen a pár cm is dicséretet érdemel és nem csak azért mert szerintem a szívet és az elmét is erősíteni kell valamint az akaratot ,hanem azért mert mindegyik elszánt vendégemre ugyan olyan büszke vagyok ❤️