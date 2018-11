Radics Gigi: „Elfogadtam, amit nem biztos, hogy előnyösnek gondolok”

Emlékeztek még 2012-re, a fiatal megasztáros Radics Gigire? Ha nem, hát tessék:

A huszonkét éves énekesnőt most már az X-Faktor mentoraként láthatod. Az elmúlt hat évben Gigi kamaszlányból nővé érett, így került az InStyle magazin címlapjára is. A fotózásról a Bors kérdezte, arra is kitértek, hogy a jövőben levetkőzne-e. Gigi pedig válaszolt:

Neveltetésemből és most már a saját értékrendemből adódóan sem hiszem, hogy az a nőies vagy izgalmas, ha mindent megmutatunk. Szeretem a rövidebb fazonokat, de a közönséges dolgok távol állnak tőlem. Teljesen levetkőzni biztosan nem fo­gok soha. Huszonkét éves vagyok, és végre megtanultam szeretni a testemet, elfogadni azt is, amit nem biztos, hogy előnyösnek gondolok. Szerencsére az ideál is újra kitolódik a nőies vonalak irányába, én is ezt képviselem. Végre meg tudom élni a nőies­ségemet.