Újra együtt van Pumped Gabo és exe

Nyáron érkezett Pumped Gabo és Luna szakításának híre, azonban csak előbbi törölte le a közösségi oldaláról a képeket, Lunánál azóta is fent vannak a közös fotók. A Sztárok és párokban együtt szerepeltek, de azt a műsort minden bizonnyal a szakítás előtt forgatták, mint ahogy Koholák Alexa és Bence is ott szerepeltek utoljára együtt. Most azonban biztossá vált, hogy Pumped Gabo és Luna újra egy pár, hiszen közösen nyaralnak Ecuadorban.

Pumped Gabo onnan posztolt:

És Luna is:

Bár közös képet nem töltöttek fel, valljuk be, elég durva véletlen lenne, ha mindketten pont ugyanazt az úti célt választották volna, ráadásul ugyanabban az időpontban.