Nyári Dia visszanyerné szülés előtti alakját

Nyári Dia júliusban adott életet a kisfiának, akit sokáig nem mutatott meg a rajongóknak, csupán pár hete láthattuk először a kis arcát. A színésznő egyelőre otthon van a picivel, hiszen mint anno mondta, nem szeretné bébiszitterre bízni, de azért majd idővel visszamenne dolgozni. Ehhez pedig elkezdte a felkészülést, tegnap – a baba születése után először – elment edzeni, és elárult egy titkot is…

„Vágjunk bele. Nem titkolt vágyam a szülés előtti formám visszanyerése… Vagyis inkább a szülés előtt két évvel lévő alakom. (…) És persze jó lenne visszaállítani a szétnyílt hasizmomat is, amire tökéletes a #healthymom program” – írta a fotóhoz Nyári Dia, akit sokan biztatnak, hogy most is nagyon jól néz ki.