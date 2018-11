Kellemetlen, ahogyan Király Peti és Kovács Dóri viselkedik

Egy igazi kis miniműsort láthatunk a műsorban, de a nézők szerint ez is lehetett a Konyhafőnök VIP készítőinek a célja, amikor összerakták egy csapatba Király Petit és Kovács Dórit, akik a szakítás óta nemigen találkoztak. Az elején lehetett is érezni, hogy van még feszültség közöttük, ment az adok-kapok. Leginkább Dórin lehetett érezni a sértettséget, Peti már kevésbé tűnt frusztráltnak. A szakításukra, a kapcsolatukra tett megjegyzések aztán elmaradtak, és a hét elején úgy tűnt, jól kezelik a helyzetet, és mindketten csak versenyezni jöttek.

A fekete csirke kopasztásakor Kovács Dóri megjegyezte, hogy Peti akár neki is adhatja a hátrányt, hiszen nagyobb szemétségeket is megbocsátott már neki. „Ez nem az a másik műsor, ahol kibeszéljük ezt” – tette hozzá mosolyogva Peti, és a csirke kapcsán még egy kis mókázást is megengedtek maguknak. Király Peti szívesen adta volna az exének az extra csirkekopasztást, de ahogy fogalmazott, az túl egyértelmű lett volna.

„Bíztam benne, pedig volt már egy pár tyúk az életedben, akit szívesen megkopasztottam volna.”

Azt gondoltuk, ilyen hangulatban folytatódik a buli, de nem. Egy nappal később már kicsit más hangnemet ütöttek meg. Először még egy ilyen vicces megjegyzést kapott a hagymapucolós hátrány után Peti Dóritól:

„Mivel nálunk nyilván van egy személyes konfliktus is, ezért számítottam rá, hogy én kapom a mai hátrányt. De nagyon haragudtam Petire, meg tudtam volna fojtani egy kanál vízben.”

De a pucolás közben Kovács Dórinál elpattant valami, amin már Király Petinek is fennakadt a szeme.

Egészen pontosan akkor, amikor Dóri felemlegette, hogy a Nyerő Párosban is mindenki látta, hogy ő dolgozott Peti helyett is. Ez volt az a pillanat, ami már kellemetlenné tette ezt a kis Konyhafőnök-szappanoperát, ezt többen meg is írták. Te hogy látod? Ha a legutóbbi jelenetet szeretnéd, azt lentebb visszanézheted, ha az eddigiek alapján döntenél, szavazhatsz rögtön:

Itt a videó, ahol Kovács Dóri beszólt Király Petinek: