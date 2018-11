Bernáth József televíziós jövőjéről beszélt

Bernáth József A Konyhafőnök óta nem vállalt tévés szereplést, azonban nem zárja ki, hogy egyszer majd visszatér a képernyőre. Azonban egyelőre erről nincs szó, hiszen minden idejét lefoglalja a vállalkozása, és most adta ki a legújabb szakácskönyvét is. A séf most jelenlegi életéről mesélt nekünk, és azt is elárulta, mi adta az ihletet legújabb könyvéhez.

„Az Édes emlékek anyukámtól című könyvemben szereplő kókuszos krémest először unokatestvéreméknél kóstoltuk. Pisti akkor épp cukrásznak tanult, így aztán otthon is kísérletezett. Rögtön a mi családunk kedvence is lett ez a krémes – ezt követően két-három hetente biztos, hogy megsütöttük. Viszont egymás között mi nem kókuszos krémesnek hívtuk! Aki már járt vidéken, és találkozott rágcsálókkal, pontosan tudja, hogy mire hasonlít a sütemény tetejére szórt csokidara… Úgy bizony, arra gondoltam! Szóval nálunk egyszerűen csak egérszaros sütinek becézik ezt az édességet. Ki lehet próbálni reszelt étcsokoládéval is, de szerintem tortadarával az igazi. Ahogy ropog a fogak alatt, kellő izgalmat ad a lágy kókuszos piskótának és a vaníliás krémnek” –mondta a NLCafe.hu-nak Bernáth József, aki a munkájáról is mesélt kicsit.

„Tavaly március óta az Art Catering séfje vagyok. Kisebb céges csapatépítőkkel kezdtük az elején, s ma már több száz fős elegáns rendezvényre is tudunk friss ételt biztosítani. Alig várom a decemberi rendezvényeket, ahol legújabban – a megrendelők egyéni igényeire szabva – tematikus estékkel készülünk. Ez most szinte minden időmet lefoglalja. Emellett nagyon büszke vagyok a legújabb könyvemre, szerintem eddig ez a legszebb és a legszemélyesebb darab. Televíziós terveim erre az évre nincsenek, de ki tudja, mit hoz a jövő.”