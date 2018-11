Ördög Nórának már nincs szüksége a tévére, az életére kíváncsiak az emberek

Amire kerestek: Ördög Nóra Instagram

Sokan a keresőn keresztül próbáljátok meg elérni Ördög Nóra Insta-oldalát. A TV2 műsorvezetőjének egyébként 180 ezer követője van, és bár egyre több promóció és vlognépszerűsítő poszt jelenik meg a hírfolyamában, azért ügyel arra, hogy egyensúlyban legyenek az arányok. Rendszeresen mesél itt a hétvégéiről, a nyaralásokról, arról, hogy mennyi főtt kukoricát tud egyetlen vasárnap alatt elmajszolni a kisfia, de itt búcsúzott el Pityu kutyától is.

Amire kerestek: Ördög Nóra esküvője

Ördög Nórának bizony két esküvője volt. Első férjéhez 2008 nyarán ment hozzá. A ceremóniát hatalmas titkolózás és még annál is nagyobb pompa követte. Nóra egy ötméteres uszállyal ellátott, egyedi menyasszonyi ruhában mondta ki az igent, de ügyelt rá, hogy legyen rajta valami kék, valami régi és valami új is. A ceremóniát a János-hegyen tartották, a meghívottak között pedig ott volt Csonka András, Sebestyén Balázs, Náray Tamás és Hajas László is. Ördög Nóra második esküvőjén már egyáltalán nem ügyelt ennyire a pompára és a látszatra. Amikor kimondta az igent Nánási Pálnak, egyetlen dologra figyelt: a szerelemre. 2010 szeptemberében Tihanyban házasodtak össze.

Akkor Nóra egy fekete szoknyát és egy fehér kiskabátot viselt, hajában pedig egy piros dísz volt. A nyolc évvel ezelőtti, titkos ceremóniáról az Instagram-oldalán posztolt egy képet a műsorvezető a napokban. Férjével közös internetes rá­dióadásuk egyik részében pedig azt is elmondták, még 2018-ban ismét oltár elé állnak, hogy megerősítsék a fogadalmukat.

Amire kerestek: Ördög Nóra lombik

Lehet Ördög Nóra műsorvezetői stílusát szeretni vagy nem szeretni. Lehet imádni a vlogjait, vagy irigykedni rá. Lehet követni az Instán, vagy nem foglalkozni vele. De egy biztos: azt, ahogy a nyilvánosság előtt beszélt a küzdelméről, hogy édesanya legyen, csakis a legnagyobb tisztelet övezheti. Közszereplés ide vagy oda, egyetlen nőnek sem „kötelessége” kirakni a kirakatba azt a küzdelmet, amit a lombikprogram jelent. Ördög Nóra egy ponton vett egy nagy levegőt, és nyíltan beszélt a harcáról, sőt egy könyvet is írt róla.

„Nem akartam egy tessék-lássék dolgot, egy olyan könyvet szerettem volna, amelynek tényleg van hatása… Nagy levegőt vettem, és úgy döntöttem, hogy ha már vállaltam, akkor csak teljesen őszintén” – mesélte a Blikknek a műsorvezető, aki tudja, hogy mostantól egy ország-világ tudja: Mici lombikos gyermek. „Közben én éppen azon dolgozom, hogy ez ne legyen bélyeg. De fel vagyok készülve arra, hogy az óvodában esetleg hall valami hülyeséget ezzel kapcsolatban, aztán elém áll, és megkérdezi. Akkor én majd elmondom neki, hogy a doktor bácsik segítettek nekünk, hogy ő megszülethessen.”

Amire kerestek: Ördög Nóra gyereke

Nóra és férje több mint három és fél évet vártak az első gyermekükre. Két sikertelen lombikon is túl voltak, mire a harmadik beültetés sikeres lett. 2013 májusában született meg első gyermekük, Mici. A büszke anyuka egy bogbejegyzésben tudatta az érdeklődőkkel az örömhírt, míg Mici édesapja a saját oldalán hozta nyilvánosságra az első babafotót.

„Grammok és centik helyett szerintem sokkal többet elmond Róla, hogy egészséges és gyönyörű és puha és illatos, egyszóval tökéletes! Legszívesebben egész álló nap csak tartanám a karomban és csodálnám, de sajnos nem tehetem, mert közben helyt kell állnom mint újdonsült anyuka – persze most még a magam rutintalan módján” – írta kislányáról Ördög Nóra. Alig telt el 10 hónap Mici születése után, amikor 2014 márciusában, szintén egy blogbejegyzésből kiderült, újabb taggal bővül a Nánási család. A műsorvezető ekkor már öt hónapos terhes volt, a szíve alatt hordta kisfiát, Vencit.

„Ha azt kérdezitek, terveztük-e a második babát, azt mondom, persze, tudatosan nem tettünk ellene. Az előzmények ismeretében azt hiszem, ez nem is meglepő. De hogy számítottunk-e arra, hogy így, spontán, derült égből, ilyen gyorsan, ilyen váratlanul megtörténik? Álmunkban sem gondoltuk volna” – írta akkori blogjában Ördög Nóra, aki 2014 augusztusában hozta világra második gyermekét. Hogy lesz-e harmadik Nánási–Ördög-gyermek? Arról nem is olyan régen így nyilatkozott a házaspár. „Egyelőre nem tervezünk harmadik babát, bár a közhely szerint soha ne mondd, hogy soha…”

Amire kerestek: Ördög Nóra blog és vlog

Ma már számos korábbi blogbejegyzése nem elérhető Ördög Nórának, aki időben rájött, hogy az írott blogról váltania kell a videós vlogra. Minden a 2017-es Ázsia Expressz forgatásával kezdődött. A többhetes útra elkísérte Nórát a családja is. Az utazásból egy többepizódos sorozat lett, amely hamar a YouTube kedvencévé vált. Nem is beszélve a mindig cserfes és vidám Nánási Miciről. A nézők egyre csak követelték az újabb és újabb részeket, a Nánási család pedig szépen lassan körbeutazza a világot, és mindenhol leforgatják, ahogyan szánkóznak, hajóznak, kutyát búcsúztatnak, strandolnak, vacsiznak, szaladnak a repülőhöz, lekésik a repülőt és így tovább. A legtöbb tévés belebukik, amikor YouTube-csatorna indítására adja a fejét, nem így Ördög Nóra. A Nánásiék vlogja szárnyal, olyannyira, hogy már saját Podcast (netes rádió) csatornája is van a családnak.

Felmerül a kérdés, hogy egyáltalán Ördög Nórának szüksége van-e még a tévére, vagy anélkül is mindent el tud érni? Mindez nem túlzás, ha belegondolunk, hogy 2018-ban egy olyan ember arcával adták el az egyik üdítőitalt, akit a YouTube (meg az, hogy veszettül kreatív) tett ismerté. Igen, Dancsó Péterre gondolunk.