Rappeltek, verekedtek, tűzijátékot szórt a mellük – Amikor világsztár népszerűsíti Budapestet

Ha a történelemórákról nem is maradt meg, ott a könnyen elérhető Budapest Wikipédia-oldal, amiből kiderül: Budapest november 17-én ünnepli a „születésnapját”, ugyanis ezen a napon ült össze először Pest, Buda és Óbuda egyesített tanácsa átvéve az elődvárosok tanácsától az ügyek intézését. Akkor gyorsan népszerű lett a korábban inkább Pest-Budaként emlegetett fővárosunk, amelynek különböző részei közigazgatásilag ugyan egybeolvadtak, de a megmaradtak bizonyos különbségek. Pest az éjszakai életéről volt inkább ismert, míg Buda a Várral és a dombsággal inkább az úri murik, a piknikezők helye maradt. De hogy még ma is csodájára járnak, vagy pontosabban, az elmúlt években újra felfedezte magának a világ Magyarország fővárosát, arra most Budapest 143. születésnapja alkalmából összeszedtünk néhány friss bizonyítékot. Ne aggódj, nem száraz tények következnek.

Húzzatok le onnan, de sürgősen!

Kétségtelenül az év egyik leglátványosabb, ugyanakkor egyik legostobább videóját köszönhetjük Will Smith-nek. Amikor a színész idén nálunk forgatott, felmászott a Lánchíd tetejére, hogy Drake slágerére riszálja. Tette mindezt full illegálban, azért, hogy az #inmyfeelingschallenge instagramos kihívásban részt vegyen. Bár Smith pazar videóját Budapestről több millióan látták, jobban tette volna, ha inkább engedélyt kér a mutatványra. Alig 1-2 nappal a videó feltöltése után már rendőrök álltak a híd budai és pesti hídfőjénél is, de teljesen hiába. Így is boldog-boldogtalan felmászott rá, ami egyébként full életveszélyes.

Az pedig még sajnálatosabb, hogy sokkal kevesebben láttak Smith-nek azt a videóját, ahol a jelenleg átépítés alatt álló Operaházba tett túrát. Annak is kimászott a tetejére, de ott kapott engedélyt és védőfelszerelést.

„Mi már az Egyesült Államokban is híresek vagyunk!”

Kate McKinnon amerikai színésznő Jimmy Fallon műsorában ismertette meg milliónyi nézővel Józsefvárost. McKinnon a Kém, aki dobott engem (The Spy Who Dumped Me) című mozit forgatta nálunk, erről tartott élménybeszámolót Fallon műsorába. Elmondta, hogy hónapokon keresztül tanult keményen magyarul méghozzá sofőrje, Erik segítségével. Ennek eredményeként pedig elrappelte az Animal Cannibals slágerét a műsorban. A híradósok rögtön rohantak is Józsefvárosba, hogy megkérdezzék a kerület lakóit, mennyire büszkék a hirtelen jött népszerűségre. Ők pedig stílusosan csak annyit feleltek, ez így van rendjén, hogy a kerület már az Egyesült Államokban is híres lett.

Jövőre sem lesz veszteséges a Sziget. Kösz, Shawn!

Az idei Sziget Fesztiválon fellépő Shawn Mendes is tett arról, hogy jövőre még többen jöjjenek el hozzánk. Amikor a fiatal zenészt arról kérdezték az MTV VMA vörös szőnyegén, hogy mi volt a legemlékezetesebb pillanat számára az elmúlt évben így felelt. „Nemrég volt pár fellépésem Európában, köztük Magyarországon is a Sziget Fesztiválon. Sok koncertem van, de ott volt egy olyan pillanatom egy hete, 50 ezer ember előtt, miközben a színpadon álltam, hogy egyszerűen nem jutottam szóhoz… ott azt éreztem, hogy igen, nekem van a legmenőbb munkám az egész világon.” Nekünk pedig a legmenőbb világsztár sajtósaink. Köszi, Shawn!

Mr. Hanks és a Kispolszki

A világ egyik legszerethetőbb embere, Tom Hanks is vendégeskedett nálunk. Ő az Infernót forgatta Budapesten. Egyébként eleget tett a Filmalap felkérésének, és közel 200 filmesnek tartott háromórás előadást, amíg nálunk dolgozott. Már a forgatás alatt is sorra posztolta ki a videókat és a képeket Budapestről.

Ellátogatott a Terror Házába is, ahol ezt írta a történelem iránt nagyon érdeklődő színész a vendégkönyvbe: „A történelem egyik legfantasztikusabb lenyomata. Mindenkinek látnia kell. Hogy sose felejtsük el. Köszönöm.”

Hanks új szerelmet is talált a fővárosban. Na, nem imádott nejét cserélte le, hanem megismerte a Polski Fiat autókat, amelyekkel rendre fotózkodott Budapesten. Néhány évvel később egy felújított darabot kapott egy lengyel vállalkozótól.

Lawrence meg a kocsmai bunyó

Felemás emlékekkel távozott Budapestről Jennifer Lawrence. Egyrészt jókat szórakozott nálunk, és beleszeretett egy-egy magyar tervező csodás lámpájában is, erről itt írtunk korábban. De ezzel nem haknizott a show-műsorokban, azzal azonban igen, hogy a Vörös veréb című film forgatása alatt verekedésbe keveredett egy kocsmában. Lawrence elmondta, hogy már kellően részeg volt, amikor szelfizni akart vele egy rajongója, ő azonban kedvesen megkérte, hogy inkább ne fotózkodjanak. Feldühödött mellékszereplőnk ekkor a „Fuck You!” felkiáltást intézte az Oscar-díjas színésznőhöz, aki leöntötte sörrel.

Gosling imádta a kakóscsigát

Ryan Gosling sokkal varázslatosabb képet festett Budapestről, mint előbbi kolléganője. Ő családjával együtt közel öt hónapig él a magyar fővárosban, amíg a Szárnyas fejvadász: 2049-et forgatta nálunk. Pár héttel azután, hogy visszarepültek Los Angeles-be, Jimmy Kimmel műsorában áradozott arról, hogy mennyire csodálatos hely Budapest. Návai Anikó műsorában pedig elmondta, hogy kedvenc közértje is volt nálunk. Megszerette a pékárukat, a kolbászt és az itteni csokoládét. Mi pedig téged szeretünk, te ifjú Herkules, te! Amúgy Harrison Forddal forgatott, akit az amerikai beszélgetős műsorokban is alig lehet szóra bírni, de azért róla is készültek képek, állítólag mindenkihez rém kedves volt.

Alap, hogy mindenki ismeri

George Ezrának köszönhetően egy világ dúdolja a kocsijában, hogy:

My house in Budapest

My hidden treasure chest

Az már más kérdés, hogy mennyien tudják, hogy mi az a Budapest. A legviccesebb az a videó, amiben New York-i iskolások próbálnak választ adni erre a kérdésre. A lényeg, hogy George Ezra Budapest című dala világsláger lett, és kicsit mindannyian magunkénak érezzük a dalt.

Néhány étteremnek megdobhatta a népszerűségét Miranda

A Szex és New York sztárja, Cynthia Nixon is forgatott már nálunk. A mostanában inkább politikai pályára törekvő színésznő a The New York Times kérdésére foglalta össze, hogy mit nem szabad kihagyni, ha az ember Budapesten jár. Nixon listájára felkerült a Két Szerecsen, a Déryné és a Café Pierrot is. Visszatérve a Dérynére, a szintén nálunk forgató Jamie Foxx is gyakran megfordult ott, több videó is készült, ahogy önfeledten énekelt az étteremben.

Szakítottunk, jó?!

Rövid, de annál látványosabb viszonyt folytatott Budapesttel Katy Perry. Az énekesnő még 2010-ben érkezett hozzánk, hogy leforgasson egy reklámfilmet az egyik telekommunikációs cégnek, ha pedig itt volt, akkor elkészítette a videót a Firework című dalához. Igen, ez az a klip, amiben Perry az Astoria tetején áll, és tűzijáték szikrázik a melléből. Perry egy villámkoncertet is adott Budapesten, de azóta sem jött vissza hozzánk, annak ellenére, hogy egy 2010-es Tweetben azt írta: „Szerelemes lettem Budapestbe”. Csakúgy, mint Perry házassága, ez a szerelem sem tartott sokáig.