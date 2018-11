Letiltották Zámbó Jimmy dalát az X-Faktorban

Zámbó Jimmy családja és a zeneszerző megtiltotta a RTL Klubnak, hogy az X-Faktorban felcsendüljön a 2001-ben elhunyt Király egyik legismertebb dala – tudta meg a Blikk. A Még nem veszíthetek című számot a Ricky and the Drunken Sailors együttes adta volna elő az első élő show-ban szombat este, rockabilly stílusban, de a bulvárlap értesülései szerint az egyik zeneszerző, a Magneoton lemezkiadó egyik alapítója, Pásztor László jelezte, nem járulnak hozzá. Sőt Zámbó Jimmy özvegye, Edit asszony semmilyen Jimmy-dalt nem engedett a tehetségkutatóban.

Zámbó Jimmy fia, Krisztián, aki maga is szerepelt 2012-ben a tehetségkutatóban, meglepődött, hogy letiltották a dalt, pedig ő is jogtulajdonosnak számít.

A csatorna és a tehetségkutató vezetői megpróbálták meggyőzni a jogtulajdonosokat, de hiába.

A döntés után a Ricky and the Drunken Sailors is nehéz helyzetbe került, nulláról kellett újra kezdeniük a felkészülést.