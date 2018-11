Óriási döntést hozott Singh Viki

Singh Vikit láttuk már szexi nyusziként is, mikor egy férfimagazin rendezvényén lépett fel, most azonban olyan átváltozást mutatott be, ami nem mindennapi. Az indiai származású énekesnőt Kim Kardashian-é változtatták egy kihívás kedvéért, az eredmény pedig önmagáért beszél.

Viki fenékig érő platinaszőke hajat varázsolt magának, ami néhány rajongójából ellenérzést váltott ki elsőre. A Sztárban sztár énekesnője mindenkit megnyugtatott: csak parókát öltött egy videó kedvéért. Szerintünk elég dögös!