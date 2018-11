Sorstársait támogatja a kaliforniai tűzből elmenekült Miley Cyrus és férje

A Kaliforniában pusztító erdőtűz már hivatalosan is a legsúlyosabb hasonló katasztrófa az amerikai állam történetében, a legfrissebb adatok szerint a lángok már 56 ember életét követelték, a hatóságok pedig jelenleg 130 eltűnt személyt tartanak nyilván.

A legrosszabb helyzet egy Paradise nevű kisvárosban alakult ki, ahol a tűz gyakorlatilag minden lakóépületet megsemmisített, a tervek szerint a várost nem is fogják már újjáépíteni. A térségben több mint 460 ember és 22 keresőkutya kutat eltűntek, sérültek és halottak után.

Az NLCafén is írtunk azokról a hírességekről, akik maguk is megszenvedték a pusztító kaliforniai tüzet. Gerard Butler, Neil Young, valamint Miley Cyrus és férje, az Éhezők viadala egyik főszerepét alakító Liam Hemsworth otthona is odalett a tűzben. Kim Kardashian és Kanye West pedig azzal került be a hírekbe, hogy ők külön magántűzoltókat fogadtak, akiknek az volt a feladatuk, hogy a sztárpár 50 millió dolláros otthonát óvják a lángoktól.

Cyrus és Hemsworth nem tett ilyet, ők inkább a hozzájuk hasonlóan pórul járt embereket próbálják segíteni. Az énekesnő egyik szóvivője nemrég bejelentette, hogy Miley Cyrus Happy Hippie nevű alapítványán keresztül félmillió dollárt adományoztak a The Malibu Foundation kárenyhítő akciójához.

A pénzt egy közlemény szerint újjáépítésre, tűzmegelőzésre és a rászorulóknak nyújtott anyagi segítségnyújtásra használják majd fel, de emellett a klímaváltozással összefüggésbe hozható természeti károk jövőbeni megelőzésére is jut majd az összegből.

Liam Hemsworth a tegnapi nap során szomorú képet posztolt egykori otthonukról, amelyen látható, hogy minden szénné égett, többek között egy hatalmas LOVE felirat is.

It’s been a heartbreaking few days. This is what’s left of my house. Love. Many people in Malibu and surrounding areas in California have lost their homes also and my heart goes out to everyone who was affected by these fires.



To help: https://t.co/YQCE1cLaej & @happyhippiefdn pic.twitter.com/vtLFytFmNw