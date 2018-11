Először láthatjuk Mészáros Antónia fiát, Marcit

Miután Mészáros Antónia felállt az ATV műsorvezetői székéből, az ENSZ gyermekjogi szervezete, az UNICEF hazai ügyvezető igazgatója lett. Hat év munkaviszony után váltott, azóta sem bánta meg. Korábban mozgalmas életet élt, és most azokat a munkás időket juttatja eszébe. Mészáros Antónia dolgozott a BBC-nél is, többek között a külpolitikai szerkesztőség munkatársaként, tudósított Koszovóból, és négy hónapot Irakban is dolgozott, most pedig rendszeresen utazik a világ legkülönbözőbb pontjaira. Nemrég például Mianmarban járt, ahogy erről a Story magazinnak mesélt.

„Mindig szíven üt, ha gyerekeket látok, akiknek az is nagy szó, ha tiszta vizet tudnak inni, a gyógyszerekről, az oltásokról és az élelemről már nem is beszélve. Édesanyaként ilyenkor óhatatlanul is a saját kisfiam jut eszembe, és arra gondolok, mennyire fontos, hogy azok, akiknek nem kell hasonló problémákkal megküzdeniük, értékelni tudják a kedvező helyzetüket.”

Antónia fia, Marci most négy és fél éves, és a váltás időszakában nem értette még, az anyukája miért nincs már a tévében, és miért utazik el sokszor hosszú napokra. A kicsi eleinte nehezen élte meg, hogy az anyukája más gyerekeknek megy segíteni, de azóta megtanult „osztozkodni”, lassan ő maga is csak segíteni akar.

„Amikor először meséltem neki az éhező gyerekekről a fiam első reakciója még az volt, »Nem baj, éhezzenek csak, és te ne menj oda hozzájuk többet.« Pár nap múlva viszont magától elém állt: Anya, tudom, mit kell csinálni! Költöztessük ide az összes éhező afrikai kisgyereket a lakásunkba, és akkor majd mindig lesz mit enniük…”