VV Fanni gyilkosa visszatérhetett a bűntény helyszínére

Állítólag biztonsági kamerás felvételek tanúskodnak arról, hogy a VV Fanni megölésével gyanúsított B. László egy nappal a lány eltűnése után visszament Fanni lakására, írja a Blikk. A lap informátora tényként kezeli azt is, hogy VV Fanni már nem élt, mikor a férfi elvitte a lakásból. A gyanú szerint B. a holttesttel Siófokra hajtott.

“Ám a történetnek itt még nincs vége, ugyanis a férfi másnap visszament Budapestre. Mivel előző nap magával vitte Fanni kulcsait, ezért könnyen be is jutott a lakásba. Jól látszik minden a kamerák felvételein, pedig próbált rejtőzködni. Fekete, kapucnis pulóvert viselt, az ujját pedig jól lehúzta, hogy sehol ne hagyjon ujjlenyomatot, de még így is jól felismerhető a felvételeken” – mondja a névtelen forrás. A férfi ekkor sok időt töltött az albérletben, és még az sem zavarta meg, hogy kopogtattak az ajtón.

A rendőrség még nem zárja le a nyomozást, mivel továbbra sem találják Fanni holttestét.