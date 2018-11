Részletezi a szakítást Pintér Tenya

Már többször is meglebegtették, pár napja azonban konkrétan nyilatkozta Pintér Tenya, hogy végleg szakítottak Fridivel, azonban a lány ezt vagy nem fogadta el, vagy nem így adták neki elő, hiszen még mindig posztol közös képet a színésszel. Továbbá azt is írta a közösségi oldalán, hogy ez mind nem igaz, és még együtt vannak. Tenya most a Fem3Caféban tette helyére a dolgokat – úgy látszik, tényleg végleges az elválás.

„Azért válaszolok erre, mert megkérdezik, és tisztelem annyira az embereket, hogy reagálok. A magánéletünkbe amúgy is betekintést nyertek az emberek A legbátrabb páros által, így nincs mit titkolni” – kezdte a műsorban Pintér Tenya, aki a szakítás részleteiről is beszámolt.

Valóban nem vagyunk már együtt a barátnőmmel, Fridivel, de ez nem egy klasszikus szakítás. (…) Sok volt a hullámvölgy, a belső feszültség nálam is, hogy mit tegyek, és végül arra jutottam, hogy a Rubos Fridát nekem kell békén hagynom, és megelőlegezni azt, hogy boldog legyen. Persze ez két emberről szól, de ezt ő még most nagyon nem érti, nem hiszi, de óvom a Pintér Tenya összes marhaságától, és látszik, hogy nem tudom boldoggá tenni

– mondta a színész.