Nagy Krisztián megint kiszállt az X-Faktorból

Sokkolta a mentorokat, amikor a selejtezők alkalmával Nagy Krisztián visszatért az X-Faktor színpadára. A fiatal énekes tavaly összeomlott, nem bírta kezelni a nagy nyomást, és pszichiátriai segítségre szorult, ezért elhagyta a versenyt. Idén újra beválogatták, a mentorházig jutott, majd Puskás Peti beválasztotta a csapatába, de idén is cserbenhagyta: Nagy Krisztián ismét távozott a versenyből, még idő előtt.

Puskás Peti többször is kérdezte a versenyzőjét, hogy tud-e valamiben segíteni, de Krisztián mindig visszautasította. Állítólag nyomasztja a sok negatív kritika. „Krisztián nem tudja kezelni a kritikát, a kommenteket és semmilyen megjegyzést, minden nyomasztja. Rossz látni, hogy ilyen szuper tulajdonságokkal van megáldva, mégis van valami, ami megakadályozza, hogy nagy énekes legyen. Fájdalmas kimondani, de elengedtük” – mondta Peti a sajtótájékoztatón.

Továbbá azt is megtudtuk, hogy a szabályok is változtak, amelyeket maga a tehetségkutatók megálmodója, Simon Cowell hagyott jóvá. Azt is elárulták, hogy öt élő show lesz, ennyi idő alatt derül ki, hogy ki lesz idén az év hangja.