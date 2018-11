Ma 70 éves Károly herceg, akinek a nők határozták meg az életét

Ma ünnepli hetvenedik születésnapját a nyugdíjas walesi herceg, bizony, a brit törvények szerint nyugdíjat is kap, bár azt jótékony célra ajánlja fel. Nem mintha ez a tette sokat számítana, hiszen róla leginkább a nőkkel való viszonya kapcsán hallunk. Egész életében a nők árnyékéban élt, kezdve dédanyjától egészen Sarolta hercegnőig. Ha nem is mindannyian, de többségük mind-mind érdekesebb, mint a herceg, amit nem lehetett könnyű elviselnie. Mutatjuk kik ők. Pedig Károly hercegnek remek a humora, nagylelkű, és rengeteg jó ügyet karolt már föl. Igen, ez utóbbi a kötelessége is, de az azért sokat elárul róla, ő miket választ. Bárhogyan is, Károly herceg életét legegyszerűbb a nőkön keresztül szemügyre venni, elég sokatmondó sztorik ezek.

Károly herceg dédmamája, Mária királyné

V. György mellett ült trónon 1910 és 1936 között. Mária hat gyereknek adott életet, öt fiúnak és egy lánynak, hármat közülük eltemetett. Szenvedélyes gyűjtő volt, II. Erzsébet ékszerkollekciójának nagy részét ő kapta ajándékba, a legtöbbjét a férjétől. De mindent gyűjtött, ami csak megtetszett neki. Nem örültek, ha ellátogatott valahova. A vendégség közben ugyanis például olyan kijelentéseket tett, hogy az a hat szék tökéletesen illene az ő nappalijába. Ha a vendéglátó erre nem adta oda neki, Mária képes volt egész nap náluk maradni, míg a vendéglátó „önként” fel nem ajánlotta a székeket. A királyi Daimler aztán elszállította azokat.

Károly ötéves volt, amikor a láncdohányos dédanyja 1953 tavaszán elhunyt, még megérte unokája II. Erzsébet trónra lépésé, de koronázását már nem, így a dédunokája életére már nemigen volt hatása, legalábbis nem közvetlenül. Mert a családra igencsak rányomta bélyeget az, ahogyan Mária élt.

Károly herceg nagymamája, Erzsébet anyakirályné

A legendás anyakirályné első, és kedvenc unokája volt Károly. A herceg négyéves volt, amikor nagyapja VI. György elhunyt és anyja trónra lépett. Az özvegy királynénak jól jött, hogy 25 éves lánya sok elfoglaltsága miatt gyakorlatilag ő törődött a herceggel. Amikor a királynő és Fülöp 1954-ben hat hónapos világ körüli útra indultak, az unoka a nagyanyjánál lakott. Különleges kapcsolatuk, amely anyakirályné 2002-es halálig tartott, ekkor alakult ki.

„A legszebb emlékem az a nagyanyámról az, amikor a II. világháborúról mesélt nekem. Többet tudok azokról az évekről, mint bárki más. A történészek a fél karukat odaadnák ezekért az információkért” – mondta egyszer Károly. Az anyakirályné kedvenc unokájára két skóciai kastélyt hagyott.

Károly herceg anyja, II. Erzsébet királynő

Mindig is volt köztük egyfajta távolság, már csak az anya rangja miatt is. Károlynak egész életében előbb Felségnek kellett szólítania anyját, utána maminak. Amikor kicsi volt, a fiatal királynő csak naponta pár órát tudott vele tölteni, kötelességeit mindig is a család elé helyezte. Az úr odahaza Fülöp herceg volt, ő döntötte el azt is, hogy hol tanuljon a fia. Erzsébet királynő azt akarta, hogy Károly a Windsor-kastélyhoz közeli patinás Eton fiúkollégiumba járjon, ehelyett el kellett fogadnia, hogy Fülöp egykori iskolájába, a skóciai Gordonstounba menjen, ahol rangja miatt a srácok kínozták, csúfolták. „Életem legborzalmasabb öt éve volt, utáltam.”

Károly herceg dadája, Mabel Anderson

A fiatal Mabel egy újsághirdetésre jelentkezett és el lehet képzelni mennyire megdöbbent, amikor kiderült, hogy azt a Buckingham-palota adta fel, így kerestek dadát a csecsemő Károlynak. „Ő volt a menedékem, a mindenem” – emlékezett vissza rá Károly, akinek három kisebb testvérérét a gardedámozta Mabel, sőt, Anna hercegnő gyermekeit is. A herceg másik nevelőnője, Helen Lightbody volt. Szülei nem tudtak jelen lenni Károly első három születésnapján, a dadák viszont igen. Nem csoda, hogy Károly egész életükre életjáradékot adott nekik és egy-egy házat a saját költségén.

Károly herceg egyetlen lánytestvére, Anna hercegnő

Korban két esztendő van báty és húg között, de életük és személyiségük nagyon különbözik. Károly mindig is visszahúzódó, magának való, szelíd gyermek volt, míg Anna hercegnő vad, szilaj, mindent kipróbált, ezért lett apjuk kedvence. Ez bántotta Károlyt: „A húgom Anna mindig igazi fiús lány volt, minden heccben benne volt, és visszafogottabb, bátortalanabb voltam. Nem csoda, hogy apánk kedvence volt, emiatt mindig is irigyeltem őt” – mondta róla. De nem csak ezt irigyelte a húgától, hanem például azt is, amikor Anna lovastusában Európa bajnok lett és indult a montreali olimpián is.

Aki elvette Károly herceg szüzességét, Lucia Santa Cruz, na meg még a többi affér

A herceg az egyetemi évei alatt vesztette el a szüzességét, egy chilei lánnyal, első szerelmével, Lucia Santa Cruzzal. Neki, csakúgy, mint az utána következő sok-sok barátnőnek a protokoll szerint akkor is Sirnek, azaz uramnak kellett őt szólítaniuk, amikor kettesben voltak vagy az ágyban. Csak pár érdekes név a barátnők közül: Georgiana Russell, a spanyol nagykövet lánya. Lady Jane Wellesley, Wellington nyolcadik hercegének lánya. Davina Sheffield, Mária Asztrid luxemburgi hercegnő, Amanda Knatchbull, aki a herceg negyed fokú unokatestvére volt. Lady Dale Tyron, akit mindenki csak Kangának hívott, az ő egyik gyermekének Károly lett a keresztapja. Aztán ott volt az egyik legesélyesebb Lady Sarah Spencer, Diana hercegnő nővére. Aki viszont hibát követett el. Sarah azt nyilatkozta a sajtónak, hogy: nem megyek hozzá senkihez, ha nem vagyok belé szerelmes, legyen az egy kukás vagy Anglia jövendő királya. Őutána került a képbe a húg, Lady Diana.

Károly herceg első felesége, Lady Diana Spencer

Szögezzük le, szerelem volt közöttük – lehet, hogy nem az a lángoló fajta, de szerelem. Akármi is okozta az elhidegülésüket, a 13 év korkülönbség, az eltérő életfelfogás, más hobbik, Diana számos szeretője, Károly nagy szerelme, Kamilla állandó jelenléte, az első szöget a házasságuk koporsójába a féltékenység okozta, amiről egyikőjük sem tehet. Amikor Diana bekerült a királyi családba elképzelhetetlenül népszerű volt, az emberek csalódottak voltak, ha egy nyilvános séta alkalmával hozzájuk nem a hercegnő, hanem a herceg ment oda. Dianát akarjuk, skandálta a tömeg. Károly mondhatott és tehetett bármit, senkit nem érdekelt, az viszont igen, milyen cipő van a feleségén. „Az lenne a jó, ha két feleségem lenne, egyik a jobb, másik a bal oldalamon, így nem okoznék csalódást az embereknek” – próbált humorizálni 1983-ban, Ausztráliában a herceg. Megszokta ugyanis, hogy mint trónörökös, ő áll a figyelem középpontjában, erre a népszerűséget elhappolta előle egy műveletlen és iskolázatlan fiatal lány, a felesége. Ezzel a fajta féltékenységgel kezdődött közös tragédiájuk.

Károly herceg második felesége, az igazi, Camilla Shand

Frad és Gladys, ahogyan a királyi fenségek egymást nevezik 1972-ben egy lovaspóló mérkőzésen találkoztak. „A maga ükapja, VII. Edward király és az én dédanyám, Alice szeretők voltak, mit szólna a folytatáshoz” – lépett a lány a herceghez. Akár így volt akár nem, a cigarettázó, bulizó, nem éppen szűzies életet élő Kamilla egy életre megbabonázta Károlyt. Ám abban az időben a herceg képtelen volt eldönteni, házasságra lépjen e vele, vagy sem, Kamilla pedig elfogadta Anna hercegnő volt szerelme, Andrew Parker Bowles házassági ajánlatát. Ez volt életük legnagyobb ballépése. Bár egy ideig szüneteltették a viszonyukat, amikor mindkettőjük házassága tönkrement, felújították azt. Kamilla lelki erejét bizonyítja, hogy amikor kiderült, viszonya van a herceggel és mindenki szegény, szintén félrelépő Dianát sajnálta, egy világ utálta őt éveken át. De Kamilla soha nem panaszkodott, nem sajnáltatta és nem is védte meg magát, csendben tűrt, és kivárta, hogy hercege, aki valóban élete szerelme volt, feleségül vegye.

Károly herceg egyetlen lányunokája, Sarolta hercegnő

A walesi herceg egyetlen lányunokája szupersztár, divatikon, a világ legkedvesebb királykisasszonya, domináns személyiség lesz belőle, aki már mindenki más elhomályosít, beleértve a nagyapját is. Vagy emlékszik valaki arra. hogy Károly ott volt-e Eugénia hercegnő októberi esküvőjén? Mert az integető Saroltára emlékszünk.