Cicciolina meztelen főzésére többen vevők voltak – erősen kezdett a Konyhafőnök VIP

Megváltozott a Konyhafőnök VIP szabálya, ami kifejezetten jót tett a műsornak, de erről később, amikor interaktívvá tesszük a cikket, mert kíváncsiak vagyunk a véleményedre is, szóval térjünk még vissza rá. Tömören annyi történt, hogy új arcot is behoztak, és új szisztémát alakítottak ki, amitől sokkal pörgősebb lett minden.

Először Cicciolináról ejtünk egy pár szót, mert az első adásban talán ő volt a legemlékezetesebb. Igaz, hogy ő Kiss Ramónával, Fehér Balázzsal, Kabát Petivel és Nádai Anikóval ellentétben nem került be sem Sárközi, sem Rácz csapatába, de elképesztően látványos ruhában vonult a konyhapultjához, és a tőle várhatót hozta: szórakoztatott, és a szokásos pikáns szóváltások sem maradtak el. Ebben leginkább Fördős Zé volt Cicciolina partnere a Konyhafőnök VIP első adásában, de messze még a vége.

Rácz Jenőnek ez volt a bemutatkozó adása, és Sárközi Ákossal jó kis szakértő csapat, akik között megy a finom adok-kapok. Például Cicciolina kapcsán is. Miután a libás feladat véget ért, Rácz határozottan nem kért többet a művésznő főztjéből. Zé befalta volna az egész adag resztelt libamájat, és ekkor jött Sárközi. Ő már csak azért is, hogy esetleg átjátssza Rácz csapatába, játékban tartotta Cicciolinát, holott a képességeiről ő sem volt meggyőződve.

„Egy biztos, én arra szavazok, hogy a következő körben, pénteken megint legyél itt, mutasd meg magad” – mondta Fördős Zé, amire a művésznő lecsapott:

Mindenki jót derült ezen, leszámítja Ráczot, aki éppen olyan faarccal fogadta az esetleg pucér főzőcskézést, mint Cicciolina ételeit. Zé pedig hozta, amit benne szeretünk, azt a lazaságot, amitől a két séf és a műsor is működik.

„Ez az egész versenyre igaz lesz, hogy sohasem a vetkőzéssel, hanem mindig a kajával kell előre jutni.”

Lehetne ez a 2018-as Konyhafőnök VIP mottója is, de azért Cicciolinával ellentétben a többiek valóban csak a főzőtudományukat akarták itt megmutatni. Kiss Ramóna például a séf nyakába ugrott, amikor a komoly kritika után elsőként választotta a csapatába. De Fehér Balázs is ennyire örült annak, hogy Rácz és Sárközi is látott a főztjében fantáziát.

Egyelőre kifejezetten megnyugtató, hogy ez a szórakoztatásra készülő műsor valóban nem drámai hatásokkal akar nézőket toborozni. Miközben azért izgulunk is, kíváncsiak is vagyunk az ismert emberek főztjére, derűt hoz minden perce. Bebe kicsit arrogáns ügyetlenkedése, vagy éppen Ernyey Béla bizonyítási vágya nagyon is jó volt az első adásba. Bár az előbbit a második esély utána hazaküldték a séfek, személy szerint kíváncsi vagyok, hogy a leginkább valami német sorozatsztárra hajazó színész mivel rukkol elő legközelebb. Kicsit megértettem a lelkét, amikor azt mondta:

„Nagyon érdekes módon én vereségnek éltem meg azt, hogy továbbjutottam. Ez nem a szakmád, ez a hobbid, ez valami, ami a szerelmed. Tehát, egy nőnél, akit nagyon szeretsz, nem válsz be, akkor az egy vereség. Az én szerelmem a főzés, ha itt nem válok be, akkor ez egy vereség.”

Vagy például az is új volt, hogy Kabát amúgy vendéglátós suliban végzett, és otthonosan mozog a konyhában, persze, ebből most legfeljebb a séfek érezhettek valamit, mert az égetett céklapüré nemigen vetett jó fényt rá.

De kedden folytatódott a válogatás, hogy a séfek összeállítsák a versenycsapatukat. Első nap kettő-kettő embert vittek tovább, és nem adják könnyen a kötényt. Ez már az újdonság része, de van még.

Első héten minden nap 10 új versenyző érkezik, akik

A. egyből bekerülhetnek valamelyik séf csapatába

B. egyből kieshetnek a versenyből

C. kaphatnak egy újabb esélyt a bizonyításra adott hét pénteken.

Ettől pörgősebb lett a játék, sikerült a műsorba új színt vinni és azzal, hogy újabb esélyeket kapnak a versenyzők, maradt benne egy újfajta izgalom. De te hogy látod?