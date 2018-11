Taxisnak áll Bárdosi Sanyi

Sokszor sokfajta szituációban láthattuk már Bárdosi Sándort, aki mindig is szerette a komfortzónáját feszegetni. A 103.9 Sláger FM műsorvezetője ezúttal egy új szakmában próbálta ki magát, és a kísérletet rendkívül komolyan vette. „A Fusi rovatban minden héten új szakmát próbálunk ki a hallgatóink ajánlására. Ezúttal a taxisofőrök életébe kóstoltam bele” – mondta Bárdosi, akinek első utasa Növényi Norbert volt. Bár az utas a fuvart csak a Déli pályaudvarig kérte, mindkettőjük számára meghatározó élmény volt a taxizás.

„Kicsit megviselt ez az út, mert a sofőr szája be nem állt. Még szerencse, hogy csak a közelbe mentünk. Sanyi sofőrként Kecskemét felé vitt volna, de a Gellért-hegyet is szívesen útba ejtette volna. Annak örülök, hogy ezt a rövid távot is balesetmentesen tettük meg” – mondta Növényi az utazást követően. „Egy másik, kevésbé akadékoskodó utassal jobb lett volna, de én így is élveztem. Szerintem taxisnak lenni jó dolog, bár rengeteg utcát kell ismerni, így ha nem a közelbe mentünk volna, hanem Norbi csak úgy rábök valami úti célra, bajban lettem volna. Nagyon élveztem, és külön tetszett, hogy a zakómat is felkaphattam mint taxis védjegyet” – mondta Bárdosi Sándor.