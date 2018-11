Nem tudta, mire vállalkozik: Szögeczki Ági rémálmokkal jött haza Máltáról

A TV2 két legyet ütött egy csapásra, és ha már kivittek egy stábot Máltára leforgatni A legbátrabb páros első évadát, gyorsan felvették a másodikat is. A két turnus közt “csak” a celebeket cserélték le, így került Szögeczki VV Ági és ügyvéd kedvese is a legbátrabbak közé.

Azonban Ágicán mély nyomokat hagyott az egyik feladat, ami a rémélmaiban a mai napig kísérti a volt villalakót. “Még most is nehéz arról beszélnem, amit ott átéltem. Félelmetes és ijesztő volt egy vizes feladat, amely többször visszatért azóta rémálom formájában is úgy, hogy csurom víz voltam és légszomjam volt” – mondta a Blikknek Ági.

“Azóta, ha áthajtok kocsival egy hídon, előtte gyorsan átkötöm a biztonsági övemet mögém. Rettegek ugyanis attól, hogy majd nem tudok miatta kimászni az autóból, ha beesek a vízbe” – tette hozzá a lány, akit egy tenger fölött billegő fém kalitkából kellett kedvesének kiszabadítania az ominózus feladványban.