Szögeczki Ági: „15 év bulvárszereplés után nem lehet nulláról indítani”

Szögeczki Ági két éve van együtt a párjával, Ferenccel, aki eddig nem vágyott a médiába. A véleménye nem változott, de szerelme kedvéért bevállalta, hogy szerepel A legbátrabb páros második évadában, azonban leginkább a feladatok teljesítése motiválta.

„Mondhatom, hogy az én döntésem elsősorban, de Ági szeretett volna elmenni Máltára. Valóban, eddig ódzkodtam a szerepléstől, a motiváció számomra a feladatok teljesítése volt, szerettem volna én is kipróbálni magam. Ez egy olyan helyzet, amibe civilként nem lehet bekerülni” – mesélte az NLCafe.hu-nak dr. Csenterics Ferenc, Szögeczki Ági párja. Az egykori valóságshow-szereplő célja az volt, hogy megmutassa, milyen fából faragták, azonban nem volt egyértelmű, hogy eleget tesz-e a felkérésnek.

„Ez volt az első felkérés az elmúlt 15 évben, amire nem mondtam rögtön igent. Az utolsó utáni pillanatig húztuk a válaszadást, sokat gondolkodtunk, hogy tényleg kipróbáljuk-e magunkat ilyen körülmények között. A félelem nálam nagy úr, sok mindentől tartok, kíváncsi voltam, hogy túl tudok-e lépni ezeken. Negyven fölött vagyunk mindketten, ki tudja, mi vár ránk, úgy voltunk vele, hogy egyszer élünk, kipróbáljuk” – mondta Ági, aki eleinte elég nehezen viselte a megpróbáltatásokat.

Többször is sokkot kaptam, nagyon sok minden történt velünk, megéltünk rengeteg dolgot. A legelső feladatnál kijött belőlem minden stressz, sírógörcsöt kaptam. Ez jót tett, hiszen a feladatnál oda tudtam tenni magam. Aki engem ismer, az tudja, hogy velem mindig történik valami. Ha más nem, leesek a lépcsőn… A párom mellett azonban sokkal magabiztosabb lettem, az élet minden területén segít nekem.

A legbátrabb páros első évadának versenyzői közül sokan nyilatkozták, hogy változott a viszonyuk a játék alatt. Ágiék egyetértettek abban, hogy ha változott is, akkor is csak pozitív irányban. „Alapvetően nem változott a kapcsolatunk, ha kicsit is, inkább erősödött. Korábban is voltak hullámvölgyeink – mint szerintem mindenkinek –, és a játék során is. Azt gondolom, hogy a verseny alatt inkább magadról tudsz meg olyan dolgokat, amit addig nem biztos. Például, hogy egy ilyen extrém helyzetben mennyire vagy toleráns a másikkal, mennyire tudod elfogadni, hogy nem biztos, hogy a párod bevállalja, amit te igen” – emlékezett vissza Feri A legbátrabb párosra, majd Ági is reagált.

„Új dolog nekem sem derült ki azonkívül, hogy sokkal bátrabbnak, határozottabbnak és merészebbnek kell lennem. Ha elém gördül egy akadály, azon át kell lépnem, és nem feladni, de ebben egyébként Feri nagyon sokat segített. Két éve vagyunk együtt, sokáig voltam egyedül, így eleinte nehéz volt megszokni, hogy mindig először a párom véleményét kérem ki, csak azután cselekszem. Ez egy nagyon szuper kapcsolat: meg tudunk beszélni mindent, szerencsére visszafogottan, nem kiabálva. A játék során is nagyon sok energiát kaptam tőle.”

Kíváncsiak voltunk, hogyan fogadták, amikor megtudták, kivel lesznek összezárva az erődítményben. „15 év bulvárszereplés után nem lehet nulláról indítani. Ez egy pici kör, mindenki ismer mindenkit, ha máshogy nem, hallomásból. Csak a Csórics Balázsékat nem ismertük, a többiekkel már dolgoztam együtt. Ebben a játékban nemcsak a bátorság és a fizikum számított, hanem az egymással kötött kapcsolatok is. A lelki részét rám hagyta Feri, ő nem foglalkozott ezzel.”