Meghalt Stan Lee, a Marvel képregények atyja

95 évesen elhunyt Stan Lee amerikai író, szerkesztő, a Marvel Comics képregénykiadó nyugalmazott elnöke. A Pókember, a Vasember és számos más legendás képregényszuperhős alkotója a lánya tájékoztatása szerint hétfőn hunyt el egy Los Angeles-i kórházban, ahova aznap szállították be mentővel.

Lee, aki 1922-ben Stanley Lieber néven született New Yorkban román bevándorlók gyermekeként, Jack Kirbyvel és Steve Ditkóval együtt alkotott olyan népszerű képregényeket, mint az X-Men, a Hulk, a Black Panther vagy A fantasztikus négyes, de Pókember, a Vasember és a Fenegyerek története is a nevükhöz fűződik. Pályafutása során 75 országban, 25 nyelven, több mint kétmillió példányban jelentek meg képregényei. Képregényfiguráival 24 animációs tévésorozatban és számos játékfilmben is találkozhattak a nézők.

“You know, my motto is ‘Excelsior’. That’s an old word that means ‘upward and onward to greater glory. Keep moving forward, and if it’s time to go, it’s time. Nothing lasts forever.” – #StanLee #RIP #Marvel pic.twitter.com/Vi8BaDo0RU — Movies Now (@moviesnowtv) 2018. november 13.



Stan Lee az 1960-as években a Marvelnél forradalmasította a képregényműfajt és ezen keresztül az amerikai popkultúrát. A jelmezeket és az akciókat a fiatalok igényeihez igazította, az általa kitalált szuperhősök az amerikai film kiemelkedő karakterévé váltak, rajongók több nemzedékének álmait váltották valóra a virtuális térben. A természetfölötti képességekkel rendelkező szuperhősöket Lee olyan emberi vonásokkal, gyarlóságokkal ruházta fel, amelyek lehetővé tették a rajongóknak, hogy azonosulni tudjanak velük.

RIP @TheRealStanLee i can’t believe you’re actually gone… the world lost a legend. you will be sorely missed :'( pic.twitter.com/OuRzeySer0 — 💫 (@whoisfaustine) 2018. november 13.

Rajongói személyesen is ismerhették, mivel több produkciójában maga is feltűnt rövid jelenetek erejéig. Lánya szerint kötelezettségének érezte, hogy egyre újabb és újabb művekkel lássa el a rajongókat, akiket „mind szeretett”.

A 21. század eddig eltelt éveiben a Marvel Comics filmstúdió több tucat kasszasikert produkált olyan szuperhősökkel, akik karakterének megformálásában Stan Lee is részt vett, ezek globálisan több mint 20 milliárd dollár bevételt hoztak.

Rest in peace, Mr #stanlee You will truly be missed by us fans. #Excelsior! pic.twitter.com/ZcmtymUXX9 — Felix Froning (@Failix2001) 2018. november 13.



Stan Lee december 28-án töltötte volna be 96. életévét.

(MTI)