ÉNB Alexa és férje egy másik nővel osztják meg otthonukat

Elképesztő, de még mindig tartogat meglepetéseket ÉNB Alexa szerelmi élete. A fiatal lány rekordgyorsasággal ment hozzá huszonhat évvel idősebb párjához, aki nem mellesleg egyben a spirituális vezetője is. Cserébe Alexában él tovább a férfi korábbi feleségének a lelke, szóval valószínűleg a kapcsolat több mint harmonikus.

És miért ne lenne az, ha nem csak lélekben vannak benne hárman, hanem személyesen is? A Bors személyesen Alexától tudja, hogy egy másik nővel „osztozik férjén” a volt realitysztár.

„Ő több mint a barátnőm, sőt úgy fogalmaznék, a családunk tagja, aki velünk is él. Egy spirituális központot vezetünk, és ő az egyik, sőt a legjobb önkéntesünk. Ő áll hozzánk a legközelebb. Mi így hárman együtt élünk” – nyilatkozta Alexa.

A lány azt is elárulta, hogy már ő is spirituális tanácsadó, férje mellett dolgozik, és rengeteg ismert ember is megfordul náluk. „Otthon senkit sem fogadunk, ott csak mi hárman vagyunk” – tette hozzá sejtelmesen Alexa. A lap úgy tudja, a titokzatos másik nő nemrég felvette Alexa férjének vezetéknevét, legalábbis a Facebookon.