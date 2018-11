Fördős Zé Cicciolinának: „Hú, de szépen rámarkoltál”

Cicciolina eléggé megosztó személyiség, bár a Celeb vagyok, ments ki innen! óta nagyon sok embernek megváltozott a véleménye vele kapcsolatban. A dzsungelharc alatt megszokhattuk tőle, hogy imád kétértelműen fogalmazni, amit sokan ki is használtak. A Konyhafőnök VIP tegnapi adásában is rengeteg szexre utaló elszólása volt, egy idő után pedig a versenytársai és a zsűri tagjai is bekapcsolódtak…

A versenyzőknek szárnyasok között kellett választaniuk, Cicciolinának pedig a liba maradt. Amikor kézhez kapta az állatot, Fördős Zé csak annyit mondott: „Hú de szépen rámarkoltál!”

Cicciolina válasza azonban mindenkit meglepett:

Én így szoktam markolni mindig

– a zsűritagok és versenyzők pedig hangos nevetésben törtek ki. Ezután következett a boncolás, ezt a folyamatot látnod kell!