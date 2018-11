Vastag Csaba megmondta a véleményét Ennio Morriconeról

A Maestro az ígéri, hogy 2019. január 23-án az Arénában nagyszabású ünnepségnek lehetnek szem- és fültanúi a rajongók. „Kivételezettnek érzem magam, hogy ilyen nagyszerű egészségben ünnepelhetem a 90. születésnapomat. Igazi áldás, hogy gyönyörű európai városokban vezényelhetek, és köszönöm a közönségemnek azt a szeretetet, amelyet felém árasztanak” – nyilatkozta Ennio Morricone.

„Mindig is szerettem a filmzenéket, gyerekkoromtól kezdve nagy örömmel hallgatom őket. Morricone zenéje már régóta nagyon közel áll hozzám, A Volt egyszer egy Vadnyugat és a Volt egyszer egy Amerika című filmeket már kifejezetten azért néztem meg, mert tudtam, hogy ezen alkotásokhoz is ő szerzett zenét. Igazi rajongóként várom a budapesti koncertjét, és remélem, hogy talán egy pár másodpercig össze is futhatok a mesterrel” – mondta el Vastag Csaba énekes.

„Az első CD-m egy Morricone best of volt, azt oda-vissza fújtam kívülről. A kedvenc zenekarom, a Metallica is mindig Morricone-dallal kezd” – árulta el Lotfi Begi producer-DJ arra utalva, hogy évek óta a zeneszerző Ecstasy of Gold című szerzeménye az együttes intrója a koncerteken.

„Lenyűgöző, hogy valaki egy ilyen életművet létrehoz, még életében megéli a sikereit, 90 évesen pedig még mindig koncertezik. Ez egy igazi csoda, ami azt mutatja, hogy mi, emberek különleges lények vagyunk, és ha vannak ilyen nagy alkotók, mint Morricone, akkor az emberiségnek van reménye a túlélésre” – nyilatkozta a születésnap kapcsán Horányi Juli (YOULÏ) énekes.