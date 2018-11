Nagyon szép Meghan Markle kanadai lakása

Meghan hercegnével kapcsolatban néhány hír állandó: hogy éppen mit vett fel, és ezért vagy szidják vagy dicsérik, valamint az, hogy mit tesz, ami egyáltalán nem való a királyi családban. Ide sorolhatjuk az autogramosztást vagy azt, hogy az okostelefonja egy hivatalos rendezvényen a kezében volt, miközben üdvözölték őket. A mostani szelfikre azonban jó mentsége van, hiszen ezek még akkor készültek, amikor nem ilyen szigorú etikett szerint kellett élnie.

Akkoriban Meghan Markle szerette lefotózni magát ébredés után:

Ez persze csak egy a képek közül, és ha lapozgatsz, megnézheted például azt is, hogyan ünnepelt Meghan Markle, vagy hogy milyen cukik a kutyái. De lentebb az is kiderül, hogy olyan a cipőgyűjteménye, amire sok nő vágyik. Vagy ha a cipőkre nem is, de a gardróbra egészen biztos.

Az akkoriban színésznőként dolgozó Meghan lakását profi fotósok örökítették meg, így most mi is gyönyörködhetünk benne.