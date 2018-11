Az újrainduló Legyen Ön is milliomos! kulisszatitkai: a díszlet direkt idegessé tesz

A műsor címét egy dalból kölcsönözték

A show munkacíme Angliában eredetileg Cash Mountain (Készpénzhegy) volt, de az alkotók jó érzékkel megváltoztatták. A Who Wants to be a Millionaire címet egy Cole Porter-dalból kölcsönözték a készítők, és vicces módon maga a dal pont nem az anyagiasságról szól, ugyanis a Ki akar milliomos lenni? (szó szerinti fordításban ezt jelenti a műsor címe) kérdésre a dalban azt a választ kapjuk, hogy „Én nem. Mert én csak téged akarlak.” Az első show 1998-ban került adásba.

Egy rossz válasz és vége

A műsor legkockázatosabb elemének az számított, hogy egyetlen rossz válasszal a játékosok rögtön kiesnek a játékból. A legtöbb vetélkedőben a játékosok többször is hibázhatnák, mielőtt a játék véget érne számukra, de nem a Legyen Ön is milliomos!-ban. A tévés muftik attól tartottak, hogy a nézők gyorsan megcsömörlenek majd a sok kiesőtől, és ez negatív hatással lesz a nézettségre. Nem lett igazuk.

Túl könnyen kezdődött

A vetélkedő indulásának évében összesen hatan vitték el a legnagyobb nyereményt. A műsort biztosító társaság, az angol Lloyd’s – a cég felelt a nyeremények kifizetéséért – beperelte a show producereit, mondván a kérdéseik túl könnyűek, és átlagos műveltséggel is simán végig lehet menni rajtuk.

A Legyen Ön is milliomos! díszlet szándékosan para

A Legyen Ön is milliomos! díszleteit szándékosan építették úgy, hogy a játékosok feszengve érezzék magukat. A székek szándékosan kényelmetlenek, a fények pedig ridegek, és szándékosan úgy vannak beállítva, hogy a játékos hosszú távon úgy érezze magát, mintha egy rendőrségi kihallgatás alanya lenne. A műsor híres zenéje az emberi szívdobbanás hangját hivatott utánozni.

A Google a szerkesztők jó barátja

Magunk előtt úgy képzeljük, hogy a Legyen Ön is milliomos! kérdéseit összeállító szerkesztők lexikonagyú zsenik, akik egy óriási könyvtár közepén élik az életüket, ezzel szemben a valóság kissé kiábrándító. A kérdések összeállításához nekik is a Google adja a legnagyobb segítséget például az olyan keresésekkel, minthogy „Ki az egyetlen nő, aki…” vagy „Melyik az egyetlen ország, ami…”

A böngésződ nem támogatja a video tag-et! GIF

Armani mind fölött

A Gettómilliomos utolsó kérdése

Ha egy tévétársaság megveszi a Legyen Ön is milliomos! licencét, azzal számos szabályhoz és formai elemhez köti magát. Ezek többsége persze teljesen érthető, de akad köztük egy meglehetősen furcsa is: legyen szó a világ bármely országáról, a műsorvezetőnek Armani öltönyben kell feszítenie. Ennek okát még csak nem is sejtjük…

A japánok a legokosabbak/legszerencsésebbek

A műsort számos ország átvette, és már sok éve arat óriási sikert a világ minden táján, az eredmények pedig szépen összehasonlíthatók egymással. Az információk alapján a japán játékosok számítanak a legeredményesebbnek, hiszen már 38 olyan játékos volt az országban, akinek sikerült eljutni az utolsó kérdésig, és helyesen megválaszolni azt. Ez jelentheti azt, hogy a japánok mindenkinél okosabbak, de akár az is előfordulhat, hogy náluk könnyebb kérdéseket tesznek fel.

A legszerencsésebb csaló

Több híres csalás is előfordult a műsor történetében, melyek között akadt olyan, ami nem is indult csalásként. Thaiföldön a fél ország szurkolt a szimpatikus nő, Lertlak Panchanawaporn sikeréért, aki sorra ugrotta meg az akadályokat és válaszolta meg a kérdéseket egészen a legutolsóig. Már-már túl szép volt ahhoz, hogy igaz legyen. Nem is volt az. Utólag kiderült, hogy egy technikai hiba következményeként a nő monitorján nemcsak a kérdések, hanem a helyes válaszok is megjelentek, ezért jöhetett össze a nagy diadalmenet. A nyereményét természetesen nem kapta meg.

A köhögő csaló

KAPCSOLÓDÓ Vágó István nem veszi komolyan Sebestyén Balázst

Egész Anglia kedvence volt Charles Ingram őrnagy, akinek már csak azért is szorítottak, mert a férfinak 50 ezer fontos adóssága volt, ezért jól jött volna neki a főnyeremény. El is vitte azt, ám gyorsan bebizonyosodott, hogy a dolog csak csalással sikerült. A közönség soraiban ült a felesége és egy barátja, akik mindig köhögtek, amikor a helyes választ olvasták fel neki. Nemcsak a nyereményt nem vehette át soha, még a hadseregben is lefokozták a nagy visszhangot kapó botránya miatt. Később egy ausztrál játékost, Martin Flood-ot is meggyanúsították, hogy a köhögős csalás segítségével tudott csak nyerni, ám végül nem tudták rábizonyítani a dolgot.

Professzionális segítség

A Legyen Ön is milliomos! játékosainak egyik mentőöve, hogy felhívhatják egy előre megnevezett barátjukat/ismerősüket, aki aztán segít nekik megtalálni a jó választ. Erre egy ír férfi, Keith Burgess egy teljes vállalkozás épített. Összekötötte a show játékosait tapasztalt kvíz-tudorokkal, akik a későbbi nyeremény egy részéért cserébe vállalták, hogy a rutinos kvízest írják be az ismerősükként. Burgess állítólag 200 esetben segédkezett.

A játékos, aki belehalt a nyereményébe

Az ausztrál Brett McDonald negyedmillió dollárral lett gazdagabb a műsorban való szereplése után, és az összeg egy részéből egy régi álmát váltotta valóra: vett magának egy Ferrarit. Egy autót, amiben aztán közlekedési balesetben nem sokkal később meghalt.

A legfiatalabb győztes

A vetélkedő legfiatalabb győztesét Amerikában avatták. David Goodman mindössze 24 éves volt, amikor elvitte az ottani főnyereményt, az egymillió dollárt. Ráadásul úgy jutott el az utolsó kérdésig, hogy egyetlen segítséget sem használt el. Aztán az utolsó kérdésnél már mind a hármat. Persze olyankor már minek későbbre tartogatni.