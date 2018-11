A legcukibb születésnapi ajándékot kapta Köllő Babett

Kerek évfordulót ünnepelt két hete Köllő Babett és ikertestvére: a luxusfeleség és bátja pont negyvenéves lett. A nagyközönségnek már az is hatalmas meglepi volt, hogy Babettnek testvére van, ám még őket is meg tudta lepni a nagy napon egy messziről jött látogató.

Babették édesanyja egyenesen Los Angelesből érkezett ünnepelni a gyerekekkel. “Hónapok óta mondogatja, milyen jó lenne, ha élőben is megnézhetne, de akkor már rég megvolt a repülőjegye. Semmit nem sejtettem, így hatalmas meglepetés volt nekem is és a tesómnak is, amikor egyszer csak besétált a szobába. Alig akartam hinni a szememnek, ez volt a legszebb születésnapi ajándék” – mondta meghatottan Babett a Blikknek.

Az asszony tíz évvel ezelőtt költözött a tengeren túlra, azóta csak évente egyszer látogat haza. A lap megkérdezte Babettet, nem menne-e édesanyja után, de ő egy percig sem gondolkodott a válaszon. “Naponta háromezer ember érkezik Los Angelesbe tökéletes angoltudással és azzal a célkitűzéssel, hogy színész legyen. Azt gondolom, ezt már lekéstem, de nem baj, mert én nagyon szeretek Magyarországon élni” – árulta el a luxusfeleség.