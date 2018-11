Kollányi Zsuzsi végre megmutatta ikreit

Az NLCafé is beszámolt róla, hogy Kollányi Zsuzsinak augusztus végén ikrei születtek, az énekesnő két hónappal később a Story magazinban mesélt a várandósságról és a szülésről. „Édesanyám családjában több ikerterhesség volt, ezért számítottunk arra, hogy ez nálunk is bekövetkezhet. Attila pedig különösen örült ennek. Már korábban is sokszor hangoztatta, boldog lenne, ha rögtön két kisbabánk születne. Ezért szinte meg sem lepődtem, amikor az orvos már az első ultrahangvizsgálat alkalmával azt mondta, két fehér foltot lát a monitoron. Szinte felnevettem. Aztán persze, ahogy ez bizonyossá vált, jött az első kétségbeesés: hogyan fogom én ezt megoldani?”

Kollányi Zsuzsi elmondta, hogy először Bálint érkezett 1900 grammal, majd két perc múlva követte őt Bence, ő sajnos már elég pici súllyal, 1140 grammal jött a világra. Zsuzsi kedvence a szoptatás, ami igazi meghitt együttlét, ahogy ő mondja: „a mi hármunk közös pillanatai”.

A gyerekekről eddig nem igazán posztolt ennyire teli képet, hát tessék, megtört a jég: