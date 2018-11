Már ilyen nagy Epres Panni és Benedek Tibor fia

Mint az nemrég megtudhattuk, Epres Panni 10 évet várt Benedek Tiborra, hiszen az első találkozásukkor a vízilabdázó még előző párjával volt együtt. A modell és a sportoló azonban pár évre rá újra összefutottak, és akkor már nem szalasztották el a lehetőséget. Hamar összeházasodtak, és azóta is boldogok együtt két közös gyermekükkel. Eleinte megmutatták párszor a kicsiket, egy ideje azonban figyelnek arra, hogy megmaradjon a gyerekek magánélete. Epres Panni most a fiukról, Mórról osztott meg egy képet, amin láthatjuk, mekkorát is nőtt.

A modell csupán egy szívecskét írt a fotóhoz, valamint a tőle megszokott hashtageket használta. A követők közül többen is meglepődtek, hogy milyen nagy fiú már Mór, ők is régen látták.