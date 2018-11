Borbély Alexandra gyerek helyett a munkát választotta

Elképesztő sikereket hozott az elmúlt év Borbély Alexandrának. Az Arany Medve elnyerése után elhalmozták állásajánlatokkal, a Testről és lélekről sikere után pedig még az Oscar-gálára is meghívták. A színésznő azonban bevallotta, néha kicsit túl sok volt a figyelem.

“Nagyon igyekszem, hogy határozott legyek, de az ártatlan kislány mindig győz. Pedig szeretném megvédeni magam bizonyos helyzetekben (…) Azt gondolom, ha gyerekem lesz, nem lesz annyi időm és gondolatom, ami magam körül forog, és akkor majd nem leszek ilyen gyermeklelkű” – idézi a Blikk Borbély Alexandrát.

Nagy Ervin párja viszont még nem koncentrálhat az anyaságra, hiába érzi már rá késznek magát. “Szeretnék gyereket, szerintem az a valódi élet, amit a családoddal töltesz. Most azonban az történt, hogy megkaptam ezt a díjat, ez pedig egy olyan zöldhullám, amit meg kell ülni. Kaptam sok ajánlatot, külföldről is, ezért most nem tehetem meg, hogy hagyom ezt elmenni. Leforgatom ezeket a filmeket, még ha teljesen másra is vágyom” – áruéta el a színésznő.