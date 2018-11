Tallós Rita elárulta, hogyan győzte le a mellrákot

Tallós Rita élete legnehezebb időszakán van túl: szembe kellett néznie a mellrákkal. A Sláger FM-nek adott interjújában őszintén beszélt erről az embert próbáló időszakról, és elárulta azt is, mi segített neki abban, hogy felülkerekedjen a betegségen. „Egy színész egészen máshogy éli meg ezt az egészet. Én beolvasztottam ezt is a színpadi munkámba” – kezdte.

A színésznő azt mondja, a gyógyulásához az is hozzájárult, hogy kapott egy olyan darabot, amelyben a főszereplőnek mellrákja van. „A bemutató után egy hétre tudtam meg, hogy nekem is ugyanez a betegségem van. A diagnózist követően is végig játszottam. Minden szombaton színpadra álltam, hétfőn pedig mentem a kemoterápiára.”

Tallós Rita úgy érzi, végül sikerült kijátszania magából a betegséget. „Volt egy monológom, amikor a darabban kiderül, hogy mi a baja a főszereplőnek. Levettem a köpenyem a közönségnek háttal, és a parókámat is eldobtam. Nagyon megrendítő volt, én viszont sokat kaptam attól, hogy ezt ki tudtam magamból játszani.”