8 sztár, aki megmutatta a péniszét a kamerák előtt, aztán elmagyarázta, hogy miért

Ha a Twitteren valaki sok filmes oldalt követ, szeptember elején feltűnő jelenségre lehetett figyelmes: hirtelen egyszerre mindenütt Chris Pine péniszét éltették. A jelenséget önmagában sem könnyű megérteni, de az apropó tudatában még nehezebb, ugyanis mindössze annyi történt, hogy a színész megmutatta a nemi szervét az Outlaw King című filmben, ráadásul jó távolról, kevesebb mint egy másodpercre (ahogy a Guardian újságírója megjegyezte: még ahhoz sincs elég képanyag, hogy valaki egy jó gifet összevágjon belőle).

A reakciókon maga Pine is meglepődött – egész pontosan azt mondta, hogy „az emberek úgy kacagtak a péniszemet látva, mintha kisiskolások lennének” –, ő maga ugyanis szintén nem talált semmi különöset a jelenetben: „Miért ne vetkőznék le? Mert az sebezhetőséget vagy gyengeséget mutat? Ugyan már!” Csakhogy ezzel eléggé egyedül van a szakmában – a hatalmas hírverés valószínűleg éppen annak szólt, hogy manapság A-listás férfi sztárok nem szoktak teljesen levetkőzni a kamerák előtt. Így aztán a nagy esemény apropóján össze is állítottunk egy kisebb tablót azokból, akik Pine-hoz hasonlóan mégis a kivételek közé tartoznak, sőt mivel legalább olyan jó magyarázataik vannak a bevállalósságukra, mint neki, azt is összeírtuk, mit nyilatkoztak a dologról.

Aki vetkőzik: Ewan McGregor

A vetkőzős filmek: Trainspotting (1996), Párnakönyv (1996), Bálványrock – Velvet Goldmine (1998), Young Adam (2003), Hétköznapi pár (2011)

Ewan McGregor pénisze a filmvásznon mostanáig több játékidőt kapott, mint sok színész a teljes karrierje során összesen. Ha az A-listás férfi színészek között vetkőzőbajnokot kell avatnunk, az egyértelműen ő. Az internet teli van a színész férfiasságát és annak nagyságát dicsőítő cikkekkel, és láthatóan neki sincs ellenére, ha egy szál farokban kell a kamerák elé állnia.

A magyarázat:

A nőktől gyakorlatilag folyton elvárják, hogy levetkőzzenek a filmekben, ezért én azon vagyok, hogy inkább én vetkőzzek helyettük, hogy ezután nekik már ne kelljen. Ez olyan feminista dolog.

Aki vetkőzik: Richard Gere

A vetkőzős filmek: Amerikai dzsigoló (1980), Garni-zóna (1982), Kifulladásig Los Angelesben (1984)

A nyolcvanas években a büszke, de érzékeny férfiak eljátszására specializálódott Richard Gere olyan könnyedén dobta le magáról a kamerák előtt az alsógatyát, hogy az még egy pornószínésznek is a becsületére válna. „Érzékeny, de anélkül, hogy neurotikus volna” – mesélte róla Paul Schrader rendező, akivel az Amerikai dzsigolóban dolgozott együtt.

A magyarázat:

Úgy emlékszem, a vetkőzés nem szerepelt az Amerikai dzsigoló forgatókönyvében. Egyszerűen csak természetes volt, hogy úgy vesszük fel a jelenetet. Természetesen sebezhetőbbnek éreztem magam tőle, de úgy hiszem, más ez egy férfi, és más egy nő esetében.

Aki vetkőzik: Michael Fassbender

A vetkőzős film: A szégyentelen (2011)

Érdekes módon A szégyentelenben Michael Fassbenderből nem a szexjelenetek során láthatjuk a legtöbbet – pedig abból is akad jó néhány, lévén a sztár egy súlyos szexfüggőt alakít –, hanem olyankor, amikor csak fel-alá mászkál a lakásában, méghozzá teljesen pucéran.

A magyarázat:

A filmet édesapámmal láttam először a Velencei Filmfesztiválon. Azt kell mondjam, amikor eljött az ominózus jelenet, apám nagyon büszke volt rám. Az emberiség felének van pénisze, szóval nem értem, miért nem normálisabb ezt megmutatni, mint mondjuk a lövöldözéseket?

Aki vetkőzik: Jason Segel

A vetkőzős film: Lepattintva (2008)

Nem sok film első öt percében történik meg, hogy a férfi főszereplőt anyaszült meztelenül láthatjuk, márpedig a Lepattintva elején Jason Segel pont akkor mutatja meg mindenét, amikor a barátnője szakítani akar vele. Az érzelmi kiszolgáltatottságot ennél találóbban és hatásosabban nehezen lehetett volna ábrázolni.

A magyarázat:

Nem is indul különösebben viccesnek a jelenet, aztán egyszer csak mindenféle különösebb előzmény nélkül láthatóvá válik a péniszem. Ez egy olyan nyers mozis pillanat, amelyben a meztelenség egyszerre képes sokkoló lenni, zavart okozni, és elérni, hogy a nézőknek elakadjon a lélegzetük. Édesanyám elsírta magát, amikor először látta.

Aki vetkőzik: Viggo Mortensen

A vetkőzős film: Eastern Promises – Keleti ígéretek (2007)

A Viggo Mortensen alakította Nikolai épp egy török fürdőben piheni ki a gengszterkedés fáradalmait, amikor két késes – és teljesen felöltözött – bérgyilkos ront rá, hogy sushit csináljon belőle. A jelenetben Mortensent tényleg nem takarja semmi – amúgy nem először meztelenkedik a vásznon –, ami jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a színészt védtelenebbnek és sebezhetőbbnek érezzük.

A magyarázat:

Mindig tudtam, hogy ennek a jelenetnek is annyira valóságosnak kell hatnia, mint a teljes filmnek. Nem lett volna életszerű, ha a törülköző ebben a helyzetben végig rajtam marad.

Aki vetkőzik: Kevin Bacon

A vetkőzős film: Vad vágyak (1998)

A Vad vágyak című erotikus thrillerre a világ nagy része Denise Richards és Neve Campbell erotikus jelenetei miatt emlékszik, pedig egy igen ártalmatlan képsora anno igen nagy visszhangot kapott. Mindössze annyi történik benne, hogy Matt Dillon rányit a fürdőszobában az épp zuhanyzó Kevin Baconre, és ők ketten elbeszélgetnek, miközben az utóbbi anyaszült meztelenül áll ott.

A magyarázat:

Őszintén szólva nem sokat gondolkodtam rajta. Ha ez a jelenet, hát ez a jelenet. Nem gondoltam, hogy ez valami nagy dolog volna, mígnem elkezdtem a film apropóján interjúkat adni, és az összes újságíró erről kérdezett. A vicces az, hogy színészként a szerződésemben volt egy „nincs meztelenkedés” záradék. De mivel én voltam a film producere is, ezért saját magamat kellett volna beperelnem emiatt.

Aki vetkőzik: Mark Ruffalo

A vetkőzős film: Nyílt seb (2003)

A kilencvenes évek erotikusthriller-hulláma eléggé lecsengett az ezredforduló környékére, és ez a kései próbálkozás annyira rosszul sült el, hogy maga alá temette főszereplőnője, Meg Ryan karrierjét. Az ominózus jelenetben Ryan is meztelen, de ami ennél is nagyobb figyelmet kap manapság, az Mark Ruffalo árnyékkal takart, de azért így is jól látható pénisze, miközben a férfi az ágyon fekve osztja az észt a nőnek.

A magyarázat:

Jane Campion rendező azt akarta, hogy a figura legyen a lehető legönteltebb, önbizalomtól duzzadó pali, akit csak el tudok képzelni. Ez a fickó azt gondolja magáról, hogy csodálatos szerető, amihez hozzátartozik az is, hogy egyáltalán nem érzi magát zavarban pucéran. Velem ellentétben. Végig az járt az eszemben, hogy a nő, aki előtt pucérkodom, Russell Crowe barátnője, ezért biztosan végig Russell Crowe-val fog összehasonlítgatni.

