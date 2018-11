Schobert Norbi így köszöntötte fel Rubint Rékát a névnapján

View this post on Instagram

Ma délutàn így várt otthon Norbi❤️A Szerelmem 17èvvel ezelőtt 2001. nov.10-én hasonlò ròzsacsokrot küldött nekem a Béres Alexandra Fitnessbe és kérte, hogy ünnepeljem Vele a Rèka névnapot! Mivel az òrámra járò vendègeimnek már megígértem, h Velük fogok ünnepelni, így Norbi “kosarat” kapott... Egy hatalmas csapattal buliba mentem, de egész éjjel Vele sms-eztem. “Ha ott vagy, miért vagy itt? S ha itt nem vagy Velem, akkor miért vagy ott?!” - kérdezte Akkor már tudtam, igaza van... Ott kezdődött minden🤗 Másnap reggel kimentem Hozzá Szentendrére és délután odaköltöztem ... azòta egy pár vagyunk❤️❤️❤️ Emlèkezetes Réka névnap volt😂🤗❤️😍 Köszönöm a rengeteg köszöntést!!! Millió puszi Nektek!!!