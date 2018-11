Lilu szuper cuki képet posztolt kisfiáról

Második terhessége kapcsán Lilu néhány napja elmondta, férjével nem érte őket váratlanul a gólyahír, ugyanis régóta szerettek volna még egy gyereket. Most pedig teljesül a vágyuk: a 42 éves tévés és férje jövő májusra várják második gyermeküket.

„Amióta tudom, azóta minden jobb. Tényleg. Szebben süt a nap, kékebb az ég, finomabb a hamburger. (…) Átmosta az agyamat teljesen, és valószínűleg ez így is lesz jó sokáig. (…) Tervezni nem tudsz: vagy sikerül, vagy nem, de azt kell mondanom, hogy rettenetesen szerencsések vagyunk, mert amikor elgondoltam, hogy ezt én nagyon-nagyon szeretném még, akkor nagyon hamar be is köszönt” – nyilatkozta a Fókusz stábjának a babavárásról az épp Floridában időző kismama, aki most a kilencéves kisfiát, Dávidot készíti fel a kistestvér érkezésére.

A felkészülés pedig, úgy látszik, szuperül halad. Erre utal Lilu legfrissebb posztja is, melyen kisfiával közösen látszik. „Azt hittem, ennyi idős koromra már mindent éreztem… hát úgy tűnik, ez egy óriási tévedés… még fogalmam sincs, milyen új, másfajta szeretetcunami vár rám…ránk” – írta az édes fotóhoz Lilu.