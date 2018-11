Röviddel azután, hogy hivatalosan is elvált három gyerekének édesanyjától, Jennifer Garnertől, Ben Affleck visszatért az elvonóra. A hírek szerint ugyanabba az intézetbe költözött most be, ahol augusztusban végigcsinált egy 40 napos elvonókúrát. Akkor éppen Garner volt az, aki ragaszkodott Affleck gyógykezeléséhez, olyannyira, hogy ő maga fuvarozta be a láthatóan zavart színészt az elvonóra.

Affleck az elvonókúrát követően az Instagram-oldalán mondott köszönetet a családjának, a barátainak és az orvosainak azért, hogy kitartottak mellette. Őszinte posztjában írt arról is, a függőséggel való küzdelme egy egész életre szól, emiatt igazából sosem lesz vége a terápiájának, amit elsősorban a családja miatt vállalt.

Affleck egyébként nem most először szorul orvosi segítségre az alkoholproblémái miatt: korábban már 2001-ben és 2017-ben is járt elvonón. „Ez nem egy olyan betegség, amiből egyik napról a másikra ki lehet gyógyulni. Ben mindig is kemény küzdött, hogy józan maradjon, most pedig mindennél elhatározottabb: azért döntött úgy, hogy visszamegy az elvonóra, hogy dolgozhasson, és a gyerekeivel lehessen” – nyilatkozta a sztár ismerőse a Daily Mailnek.