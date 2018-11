Tóth Vera: „Kicsit el kell vonulnom”

Az utóbbi időben Tóth Vera fogyása mindennapos téma volt, azonban emellett rengeteget dolgozott, egy héten többször is fellép, emellett sokat próbál. A Tóth lányok évekig egy házon osztoztak, azonban egy héttel ezelőtt Vera végleg elköltözött, méghozzá Budaörsre, egy csodaszép helyre. A sok dolog megviselte a szervezetét és a hangját, súlyos kórt diagnosztizált nála az orvosa, így most egy időre elbúcsúzott a közönségétől.

„Akármennyire is szeretném, az elkövetkezendő két-három hétben kicsit el kell vonulnom csendben szemlélni a világot, és némának kell lennem, akárhová is megyek. Ma reggel súlyos hangszálgyulladást diagnosztizált nálam a fül-orr-gégészem. Végtelenül sajnálom, de az összes koncertemet le kellett mondanunk a menedzseremmel az elkövetkezendő időszakban, hogy elkerüljük a szövődményeket és az esetleges hangszalag műtétet” – írja Tóth Vera a közösségi oldalán, valamint azt is megosztotta, hogy további vizsgálatokra van szükség.