Vége! Szakított Pintér Tibor és Frida

Egy év után szakított Pintér Tibor és Frida – tudta meg a Bors. Mint a színész elmondta, egyre nehezebben tudott azonosulni barátnője kisebb kirohanásaival, a 20 éves lány ugyanis igen lobbanékony és hirtelen természetű.

„A nyilvános veszekedések sokat kivettek belőlem, az állandó harc pedig megölte a szenvedélyt. (…) Pár év múlva valaki nagyon boldog lesz mellette, de én nem szeretném csiszolgatni tovább ezt a gyémántot” – vallotta be a Nemzeti Lovas Színház igazgatója, aki megfelezte volt kedvesével A legbátrabb párosban kapott 10 millió forintos fődíjukat, albérletet is keresett Fridának, sőt továbbra is segíti anyagilag és emberileg.