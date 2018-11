Iszonyatosan édes Farkasházi Réka kislánya

Farkasházi Réka nemrég tüneményes családi fotót posztolt, talán még nem is láttunk olyan képet azelőtt, amelyen mindenki szerepel. A színésznő június elején adott életet Tamarának, akit nagyon sokáig meg sem mutatott a követőknek, pedig sokan kíváncsiak voltak rá. Szerencsére azóta már láthattuk a picit, és egyre cukibb fotókat mutat nekünk Réka. Itt egy videó, amin épp pelenkázza Tamarát.

„Először megmasszírozom a bébit. Már 10-15 percet is bír. Sőt igényel. Az első naptól kezdve így kezdődik az esti rituálé. 3-4 perccel kezdtük. Most meg már tartja a kezét, lábát. Imádom! A szobát jól bemelegítem és illóolajakat párologtatok. Ez nem csak a babának jó, engem is ellazít. Aztán jön a fürcsi és az etetés. Ha el is alszik közben, az max. pár perc, mert rendszerint megvárja, míg elcsendesül a família” – írja a közösségi oldalán Farkasházi Réka, aki a követők véleményére is kíváncsi volt.