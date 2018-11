Végre egy képen Yvonne Dederick három gyereke

Yvonne Dederick nagyszerű anya: amellett, hogy a lánya zenei karrierjét menedzseli, a fiaira is nagyon sok időt szán, persze őket teljesen máshogy neveli. Yvonne a magánéletében nagyon szókimondó, szerinte a lánya ezt örökölte tőle, azonban a fiai visszafogottak, és nem is nagyon vágynak a szereplésre. Most mégis megosztott egy családi fotót a luxusfeleség.

„Egy nő legyen erős, legyen érzelmes, gondoskodó, bölcs, türelmes, ha anya, akkor felelősségteljes és bátor, ha nem anya, akkor is hűséges barát és társ. Egy férfi legyen erős, legyen érzelmes, gondoskodó, bölcs, türelmes, ha apa, akkor felelősségteljes és bátor, ha nem apa, akkor is hűséges barát és társ. Ilyen egyszerű! És főleg véletlenül se tökéletes legyen egyik sem” – írta a képhez Yvonne Dederick, felhíva a figyelmet arra, hogy mennyire fontos, hogy a gyerek mit lát otthon, és hogy neveli a szülő.