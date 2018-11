Dávid nyerte a Survivort, mégis Fanninak gratulálnak

Bár a Survivor során rengeteg kritikát kapott Gábor azért, ahogyan viselkedett, azt nem lehet elvitatni tőle, hogy bármit megtett a barátaiért és gyakorlatilag neki köszönhető, amiért Dávid a jófiú szerepében tudott maradni. Még az utolsó pillanatban sem árulta el, mennyire megvezette Dávid a másik Survivor játékost, Tomit, aki így az érzelmei alapozva nem Fannira tette a voksát. Pedig sokak szerint a lány jobban megérdemelte volna. Ezt a Survivor facebook oldalán többen kifejtették, néhányan erős kritikával illetve Dávidod, miszerint a leggernictelenebb Survivor játékos nyert. Mások szerint bubnda volt az egész, hiszen Dávid eleve csalással került vissza a Holtak szigetéről, ezt a prohardver.hu oldalán képek is bizonyítják, a csalás ott jól látszik, bár ezt inkább a szerkesztők rovására írják, sokan újrázást követelve.

Az idei év kétségtelenül hozott változást a játékban, és legalább annyit ért a taktika, mint a fizikai képességek. Ez is védhető felállás, hiszen egy igazán jó túlélőnek valóban szellemileg is tudnia kell irányítani, nem elég a testi fölény. A kitartás pedig szintén egy kulcsfontosságú rész, hiszen Fanni el sem jutott volna a döntőbe, ha feladja, amikro az elejétől őt pécézték ki a többiek.

A Survivor döntője után sok hozzászóló kíváncsi arra is, mit gondolhatnak most a játékosok, miután már ők is megnézték a műsort és nem csak az ott átéltek alapján vélekednek. Vajon most másképpen lenne? Vajon, ha a nézők dönthettek volna, akkor ki nyeri a Survivort? Vajon Dávid fentebb említett csalása nélkül mondjuk éppen Robi és Fanni között dőlhetett volna el a több millió forint sorsa? De megannyi kérdés.

