Szentesi Éva a Konyhafőnök VIP-ben is nyerne

November 12-én indul a Konyhafőnök VIP 3. évada, amely nemcsak a celebek csatája lesz, de két Michelin-csillagos séf is összeméri erejét a műsorban. Sárközi Ákos, Rácz Jenő és sok-sok híresség kiélezett csatáját izgulhatjuk végig.

A konyhafőnök VIP nem játék?

Annyira nem játék, hogy Szentesi Éva írónő saját bevallása szerint is 2 séffel készül a versenyre. Így elég komoly eséllyel indul neki a megmérettetésnek. Egészen az alapoktól kezdik a „kiképzést”: hogyan kell rendet tartani a konyhában, illetve halat filézni, csirkét bontani vagy húst hártyázni. Mindez fontos is, hiszen a séfek már az előző adásokban is nagy figyelmet fordítottak ezekre az alapfeladatokra.

Ha Szentesi Éva sikeresen elsajátítja az alapokat a versenyig, komoly esélyekkel indulhat a Konyhafőnök VIP cím megszerzéséért. Szeret jókat enni, főzni is, kedvencei pedig a fűszeres ázsiai ételek, amelyek igencsak közel állnak Rácz Jenő séfhez is.

