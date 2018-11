Schobert Norbi: „Semmilyen botrány nem volt”

A Csak show és más semmi előző adásában eléggé lepontozta a zsűri Schobert Norbi és Tatár Csilla produkcióját, aminek előbbi egyáltalán nem örült, és állítólag az adás után mindenki előtt kifejtette a véleményét, nem a legvisszafogottabb módon. Az egyik stábtag elmondása szerint annyira ideges volt Norbi, hogy a TV2 egyik producerét akarta felhívatni, mondván, most azonnal otthagyja a produkciót. Most a fitneszguru is megszólalt a vitával kapcsolatban: azt állítja, ebből semmi sem igaz.

„Napok óta olvasom az újságokat, az első fantasztikus hír volt, hogy óriási botrány volt a TV2 stúdiójában. Adásban gondolom ti se láttatok semmilyen botrányt, mert én sem láttam. (…) 16 ismerősöm volt a stúdióban, többek között az ügyvédem is. Képzeljétek el, semmilyen botrány nem volt: nem káromkodtam, se nem szóltam semmit, se nem álltam föl, se nem mentem ki. (…) Azt írták, hogy a producert is fel akartam hívni. Ha én valakit fel akarok hívni, akkor felhívom a TV2 vezérigazgatóját, megvan a száma” – mondta Schobert Norbi a videóban, aki azt is cáfolja, hogy magához hívatta volna a csatorna vezetése. A fitneszguru arról is beszámolt, hogy az összes pénzt, amit a műsorért kap, a Heim Pál Gyermekkorház diabéteszes gyermekeinek egész éves étkezésére szánja.