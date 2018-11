Nicole Kidman elárulta, mit gondol arról, hogy a gyerekei szcientológusok

A szcientológia is nagy szerepet játszott abban, hogy Nicole Kidman és Tom Cruise elvált. A szcientológusok vezetői ugyanis nem nézték jó szemmel a kapcsolatukat, és hiába próbálták az Oscar-díjas színésznőt is behúzni a szervezetbe, nem sikerült nekik.

Ezért megpróbálták elidegeníteni tőle a gyerekeit, igyekeztek az anyjuk ellen fordítani őket. Ez az HBO Szcientológia, avagy a hit börtöne című dokumentumfilmből derül ki – írja a 24.hu.

I'm Crying Over Nicole Kidman Talking About Isabella And Connor Cruise pic.twitter.com/oeMwJ7uZUr