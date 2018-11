Mihalik Enikő szívesen hazaköltözne

Mihalik Enikő nevét világszerte ismerik: több magazin címlapján láthattuk, többek között ruha nélkül a nyuszis lap címlaplánya is volt, de a híres Victoria’s Secret divatbemutatón is vonult a színpadon. Emellett előszeretettel adakozik, és most már az UNICEF Bajnok programjának tagja is. Nemrég pedig arról beszélt Enikő, hogy szívesen örökbe fogadna. Abban azonban még nem biztos, hogy hol nevelné a gyermekét.

„Az utóbbi időben játszom a gondolattal, hogy Budapesten is gyökeret kéne vetni. Nekem viszont ez a kettős élet mindig meg fog maradni, sosem tudnám teljesen feladni a New York-i életemet” – mondta Mihalik Enikő az NLCafénak a Société Budapest nyitópartiján, majd arról is beszélt, hogy a jövőben szívesen kipróbálná magát a képernyőn is.

„Félek a hangomtól, mint színész nincs tapasztalatom, bár nem mondom, hogy béna lennék. Imádom a kihívásokat, abszolút komfortzóna-ellenes vagyok. (…) Imádnék egy tévéműsort vezetni”– árulta el a szupermodell, aki magyar és külföldi filmekben is szívesen szerepelne.