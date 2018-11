Pintér Tibor: „Lehetnék fantáziadúsabb az ágyban”

Tegnap megnyerte Pintér Tibor és Rubos Friderika a Legbátrabb páros címet, egy meglehetősen hosszúra nyúlt párbaj után. Ennek egyik etapja az volt, amikor különböző kérdésekre kellett válaszolnia minden résztvevőnek, és feljöttek születési dátumok, iskolai végzettségek, de ennél pikánsabb volt, amikor Tilla megkérdezte Tenyától, Fridi szerint miben lehetne fantáziadúsabb és szenvedélyesebb?

Kénytelen vagyok kimondani, hogy az ágyban. A szerelemben, a szexben, tessék!

Majka csak annyit mondott, hogy ha ciki, ha nem, a válasz jó. Bár mindez lényegében a több, mint két órás műsorból kevesebb, mint egy perc volt, nem is feszegették a témát, a nézők közül mégis sokaknál kiverte a biztosítékot. Egyeseknél azért, mert ez magánügy, mások szerint pedig ezzel az egésszel Fridi megalázta a párját.

Pintér Tibor és Rubos Fridi kapcsolata a korkülönbség miatt már így is célkeresztbe került, a műsor alatt pedig a többség kelletlennek nevezte a lányt, felmerült az is, hogy csakis érdekből van a színésszel. Tenya viszont azt mondja, hogy a barátnője igenis mély érzésű lány, aki nehezen mutatja ki az érzéseit, pláne egy műsorban. Fridi korábban nekünk is mesélt arról, bánja már, hogy a kamerák előtt nem mutatta ki jobban, mennyire szereti Tenyát.

Te mit gondolsz Pintér Tibor és Rubos Fridi kapcsolatáról?