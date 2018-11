Öngyilkos akart lenni Kovács Patrícia exe

Kovács Patrícia elárulta Nő Comment című műsorban, hogy ő minden korábbi párjával jó viszonyt ápol, sőt két legnagyobb szerelmével a szakítás után a legjobb barátok lettek – írja a Blikk. „A két legnagyobb kapcsolatom, ami véget ért, most a legjobb barátaim, de ez nem ment könnyen, ide el kellett jutni”- vallotta be a színésznő, aki egyszer még egy romantikus estét is otthagyott, amikor az exe azzal hívta fel, hogy éppen öngyilkos akar lenni.

„Ültem a kádban, gyertyafényben, pezsgővel az új szerelmemmel, amikor csörgött a telefon. Az exem hívott, hogy azonnal menjek, mert ő bevette a gyógyszereket. Én pedig azt mondtam, hogy drágám, nem tudom, mikor, de jövök. Kiszálltam a kádból, és mentem hozzá, mert bajban volt a régi párom” – mesélte.

Volt párja tényleg bevett gyógyszert, de szerencsére nem sokat. A színésznő elmondása szerint ott kellett ülnie vele és nyugtatgatnia, hogy nem fogja elveszíteni.