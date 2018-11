Gáspár Virág még mindig alvászavarral küzd

Gáspár Győző adóügye véget ért, tisztázta a nevét a mulatós sztár. Az elmúlt pár évben szörnyű dolgokon mentek keresztül: rengeteg holmijukat elkobozták, besározták a nevüket, ráadásul nem kevés lelki sérülést is okozott nekik ez a botrány. Úgy látszik, most elérkeztek oda, hogy újra boldogok lehetnek. A kisebbik lány, Virág azonban a mai napig alvászavarral küzd a történtek miatt.

„Virágon most jön ki mindaz a sok stressz és feszültség, ami tavaly április óta ért bennünket. Őt a kommandósok rángatták ki az ágyából. Erre mit tett? Megölelt, és annyit mondott: sosem kellene neki jobb apa. A lányaim tartották bennem hónapokon át a lelket. Úgy látszik, Virágon most, hogy minden végre lezárult, most jönnek ki az átélt szörnyűségek” – mondta el a Kiskegyednek Gáspár Győző.