Elképesztő átalakuláson ment át a hollywoodi szupersztár

Elképesztő átalakuláson ment át egy szerep kedvéért Russell Crowe, a Gladiátor, az Egy csodálatos elme és a Rendes fickók Oscar-díjas sztárja – írja a The Sun.

A jóképű színész, aki 18 évvel ezelőtt a 11 Oscar-díjjal jutalmazott Gladiátorral egy csapásra a nézők kedvence lett világszerte, új sorozata, a The Loudest Voice in The Room főszerepe kedvéért öltött „kövér jelmezt”; a sztár Roger Alies tévémogult játssza, aki Richard Nixon, Ronald Reagan és az idősebb George Bush média-tanácsadója is volt, mielőtt a Fox News vezérigazgatója lett.

Crowe-t a széria New York-i forgatásán kapta lencsevégre egy szemfüles fotós. Nem ez az első alkalom, hogy komoly áldozatokat vállal egy szerep kedvéért: a Gladiátor forgatásai előtt nagyon keményen edzett, hogy ókori arénaharcossá gyúrja magát, a Rendes fickók előtt pedig közel harminc kilót szedett magára, hogy „Ryan Gossling fizikai ellentéte” lehessen.